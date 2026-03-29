Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thăm hỏi nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo

Như VOV.VN đã đưa tin, vào khoảng 13h28 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo về vụ tai nạn xe ô tô khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 29B-098.15 do ông Lưu Đình Thanh (SN 1962, trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, bị rơi xuống taluy âm tại Km20 Quốc lộ 2B, hướng từ đỉnh Tam Đảo xuống, thuộc địa phận thôn Hai, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn và Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Công đến hiện trường chỉ đạo công tác CNCH các nạn nhân.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 28 hành khách và 1 lái xe, tổng cộng 29 người. Rất may, chiếc xe đã được các cây lớn cản lại nên không tiếp tục rơi sâu xuống vực.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng công an xã, quân sự, dân quân tự vệ và người dân tổ chức cứu nạn với tinh thần khẩn trương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn và Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện triển khai các phương án tiếp cận phương tiện gặp nạn trong điều kiện địa hình dốc đứng, trơn trượt do mưa ẩm.

Sau khoảng 25 phút nỗ lực, đến 14h12 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 7 hành khách bị thương ra khỏi hiện trường và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khu vực Vĩnh Phúc cấp cứu. Trong số này có 3 trường hợp bị thương nặng gồm chị Nguyễn Thu Huyền (SN 1984), chị Nguyễn Thu Trang (SN 1996) và cháu Trần Hoàng Minh (SN 2021), đều trú tại Hà Nội. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, chiếc xe khách gặp nạn đã được lực lượng chức năng kéo lên khỏi vực.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thăm, động viên nạn nhân trong vụ tai nạn ở Tam Đảo.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn và Đại tá Nguyễn Văn Công đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân, đồng thời đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương cứu chữa, bảo đảm điều kiện tốt nhất để người bị nạn sớm ổn định sức khỏe.

Theo thông tin từ các bác sĩ, trong 3 trường hợp bị thương nặng, có 1 bệnh nhân đang được phẫu thuật, 2 trường hợp còn lại chưa có chỉ định phẫu thuật. Hiện gia đình các bệnh nhân đang làm thủ tục xin chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ sử dụng các phương tiện để kéo xe ô tô khách lên trên đường quốc lộ.

Một số nạn nhân được xác định gồm: chị Đặng Thị Mai Sang (SN 1995, Gia Lâm, Hà Nội) bị đa thương tích, tình trạng ổn định; chị Phạm Thị Huyền (SN 1993, Đông Anh, Hà Nội) bị đa chấn thương, vết thương phần mềm vùng mông phải, đã được khâu 5 mũi; chị Nguyễn Hồng Anh (SN 2001, Hà Đông, Hà Nội) bị đa thương tích, vết thương phần mềm vùng chân trái, đã khâu 5 mũi; anh Nguyễn Dương Thành (SN 1990, Phúc Yên) bị đa thương tích; anh Nguyễn Công Linh (SN 1990, Xuân Đỉnh, Hà Nội) bị đa chấn thương.

Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Một số hình ảnh cẩu xe rơi xuống vực ở Tam Đảo: