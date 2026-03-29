Danh sách nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo

UBND xã Tam Đảo vừa có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Phú Thọ và Ban An toàn giao thông tỉnh về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hơn 13h ngày 29/3 trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ vụ lật xe ở Tam Đảo.

Theo báo cáo, vào khoảng 13h25 ngày 29/3/2026, tại Km21+200 đường lên Tam Đảo (khu vực núi), thuộc địa bàn xã Tam Đảo, xảy ra vụ tai nạn liên quan đến xe du lịch. Phương tiện gặp nạn là xe số 2 trong đoàn gồm 3 xe 29 chỗ chở khách đi tham quan Tam Đảo. Khi đoàn đang trên đường trở về Hà Nội thì gặp sự cố.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Tam Đảo đã nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn; đồng thời huy động Trung tâm Y tế Tam Đảo điều 2 xe cứu thương cùng 7 y, bác sỹ đến hiện trường để sơ cấp cứu và đưa nạn nhân đến các cơ sở y tế gần nhất.

Chiếc xe 29 chỗ ngồi sau khi cày vào hộ lan mềm ta-luy âm rồi lao xuống vực.

Theo thông tin ban đầu, trên xe có tổng cộng 29 người, gồm 1 lái xe và 28 hành khách (trong đó có 1 trẻ em), đều ở Hà Nội.

Nhiều nạn nhân bị đa chấn thương

Báo cáo cho biết, có 5 nạn nhân được đưa về Trung tâm Y tế Tam Đảo để sơ cứu. Sau khi thăm khám, phân loại, có 4 trường hợp bị đa thương tích nhưng tình trạng ổn định; 1 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc lúc 13h40.

Người dân theo dõi công tác cứu hộ.

Ngoài ra, 1 nạn nhân được sơ cứu tại Trạm Y tế Tam Đảo (khu vực núi cũ), sau đó đã ổn định và tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Bên cạnh đó, có 4 trường hợp khác được xe cứu thương chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc, hiện thông tin đang tiếp tục được cập nhật.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ của tỉnh cùng các lực lượng tại chỗ vẫn đang tiếp tục triển khai công tác cứu nạn. Các cơ quan chức năng đồng thời tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ xe lao xuống vực ở Tam Đảo.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc cho biết, trong chiều 29/3, đơn vị đã tiếp nhận 8 nạn nhân trong vụ tai nạn từ Tam Đảo chuyển xuống.

Theo các bác sỹ, trong số này có 3 ca nặng, gồm 1 trường hợp đang được phẫu thuật và 2 trường hợp chưa có chỉ định phẫu thuật. Hiện gia đình các bệnh nhân này đang làm thủ tục xin chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Các bệnh nhân nhập viện chủ yếu bị đa chấn thương, trong đó có những trường hợp tổn thương bó mạch thần kinh cánh tay, đứt mạch máu gây mất máu nhiều.

Danh sách một số nạn nhân được xác định:

Đặng Thị Mai Sang (SN 1995, Gia Lâm, Hà Nội): Đa thương tích, tình trạng ổn định.

Phạm Thị Huyền (SN 1993, Đông Anh, Hà Nội): Đa chấn thương, vết thương phần mềm vùng mông phải, đã khâu 5 mũi.

Nguyễn Hồng Anh (SN 2001, Hà Đông, Hà Nội): Đa thương tích, vết thương phần mềm vùng chân trái, đã khâu 5 mũi.

Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Vĩnh Phúc cấp cứu.

Trần Hoàng Minh (SN 2021, Nghệ An): Đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc, được xử lý truyền dịch, giảm đau, vận chuyển lúc 13h40.

Nguyễn Dương Thành (SN 1990, Phúc Yên): Đa thương tích.

Nguyễn Công Linh (SN 1990, Xuân Đỉnh, Hà Nội): Đa chấn thương, đã được sơ cứu ổn định tại Trạm Y tế Tam Đảo (khu vực núi cũ), sau đó tự di chuyển bằng xe cá nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục cập nhật danh sách nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

