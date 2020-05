Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng “như đổ lửa” ở Thủ đô Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/5, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, riêng vùng núi phía Tây của Trung Bộ có nơi 41 - 42 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/5, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, riêng vùng núi phía Tây của Trung Bộ có nơi 41 - 42 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, hôm nay được ghi nhận là ngày nắng nóng nhất kể từ đầu mùa. Nhiệt độ trung bình ở Thủ đô dao động từ 38-40 độ C, vào giữa trưa nhiệt độ có nơi lên tới 43 độ C. Những người phải ra đường trong ngày hôm nay có thể cảm nhận rõ cái nóng như thiêu đốt của mùa hè.