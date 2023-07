Quảng Ninh không chủ quan trước bão số 1

Thứ Hai, 21:55, 17/07/2023

VOV.VN - Dự báo đêm 18/7, bão số 1 sẽ đổ bộ vào đất liền, tâm bão ở trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng gây mưa to đến rất to. Để chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lớn do hoàn lưu bão, các địa phương như Tiên Yên, Hải Hà, Móng Cái đã có các phương án nhằm giảm thiểu khả năng thiệt hại.