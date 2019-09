Xử phạt xe khách tuyến Móng Cái-Điện Biên nhồi nhét gần 90 hành khách

Một xe khách giường nằm chạy tuyến cố định Móng Cái - Điện Biên chở gấp đôi số lượng khách theo quy định vừa bị tổ CSGT thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông (TTKSGT) số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xử lý.

Xe khách 27B-003.14 nhồi nhét gần 90 hành khách, gấp đôi số người theo quy định.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại km 88+500, quốc lộ 18 (đoạn qua Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh), tổ CSGT thuộc đội TTKSGT số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe khách BKS 27B-003.14 do lái xe Đinh Thanh Phúc (SN 1981) trú tại Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) có dấu hiệu chở quá số người quy định. Dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện trên xe có 87 khách, gần gấp đôi số khách so với quy định.



Được biết đây là xe khách của Công ty TNHH Long Giang Điện Biên (trụ sở tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Tổ CSGT thuộc Đội TTKSGT số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản và xử phạt 40 triệu đồng và tạm giữ bằng lái 4 tháng với lái xe Đinh Thanh Phúc; xử phạt Công ty TNHH Long Giang Điện Biên 80 triệu đồng với lỗi giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm Nghị định 46/NĐ-CP của Chính phủ.

Cùng với biên bản xử phạt, tổ CSGT yêu cầu lái xe cam kết không chở quá số người theo quy định, đồng thời bố trí thêm phương tiện để đảm bảo hành khách tiếp tục hành trình./.