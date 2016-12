Ban Bí thư: Nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức

Ngày 20/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017. Toàn văn Chỉ thị như sau:

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, tình hình thế giới có những diễn biến nhanh và phức tạp. Tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu ở mức thấp; biến đổi khí hậu, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sự cố ô nhiễm môi trường biển, nhất là lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy ra ở một số tỉnh miền Trung gây thiệt hại rất nặng nề ảnh hưởng lớn đến đời sống một bộ phận nhân dân.

Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Tội phạm, tai nạn và trật tự, an toàn xã hội còn xảy ra nhiều. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ; sự năng động, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, nền kinh tế nước ta đã tiếp tục đà phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, cải cách hành chính có mặt tiến bộ, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội ổn định, công tác đối ngoại được mở rộng, tạo tiền đề quan trọng cho những năm tiếp theo, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui xuân, đón Tết năm 2017 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số công tác sau:

1- Chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo, nhất là đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung, sớm khắc phục, ổn định đời sống và hoàn thành việc đền bù, hỗ trợ cho người bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển.

Tổ chức thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, các chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trực Tết.

2- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội vui chơi mừng năm mới, tổng kết năm, đón nhận các phần thưởng thi đua, các lễ kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, địa phương và kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng (ngày 3/2/2017) thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc, với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán của từng địa phương.

3- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư khóa XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương; các địa phương không chúc Tết Trung ương. Thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết; dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội…

4- Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ, tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân; bảo đảm các phương tiện giao thông để nhân dân đi lại được thuận lợi, mức độ an toàn cao, kiên quyết kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết. Quan tâm bảo đảm các dịch vụ công thông suốt để phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp, chú trọng công tác y tế dự phòng, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường; quản lý tốt thị trường và giá cả, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an ninh, trật tự, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, tăng giá đột biến để thu lợi bất chính. Các địa phương và các cơ quan chức năng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả tình hình khiếu kiện trước Tết. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, địa phương bảo đảm phân công trực, kịp thời xử lý các vấn đề xảy ra và thực hiện nghiêm chế độ thông tin thông suốt.

5- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng năm mới; chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức người dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để mọi người học tập, làm theo.

Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị và báo cáo Ban Bí thư về kết quả thực hiện./.