Những sự kiện quan trọng sẽ xảy ra trước năm 2050

Năm 2019: Một quốc gia mới có thể xuất hiện trên bản đồ. Đảo Bougainville ở Thái Bình Dương chính thức là Vùng tự trị của Papua New Guinea. Tuy nhiên, vào năm 2019, nó có thể trở thành một quốc gia riêng biệt, nhưng chỉ khi phần lớn dân số bỏ phiếu cho quyết định này trong một cuộc trưng cầu dân ý. New Caledonia hiện là một phần của Pháp, cũng có thể trở thành một quốc gia riêng biệt. Năm 2020: Việc xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới sẽ hoàn thành. Ngày nay, tòa nhà cao nhất thế giới là Burj Khalifa ở Dubai, nhưng kỷ lục này sẽ bị phá vỡ vào năm 2020. Đến thời điểm này, việc xây dựng tòa tháp Jeddah sắp được hoàn thành tại Ả-rập Xê-út. Chiều cao của nó là 3.303 feet. Năm 2020: Khách sạn không gian đầu tiên sẽ được khai trương. Bigelow Aerospace đang có kế hoạch phóng một con tàu vũ trụ giống khách sạn dành cho những người đến từ Trái đất. Năm 2024: Tên lửa SpaceX sẽ được phóng lên sao Hỏa. SpaceX - công ty được thành lập bởi Elon Musk vào năm 2002, đang có kế hoạch gửi một tàu vũ trụ hàng không đến hành tinh đỏ. Sau đó, họ muốn gửi những người đầu tiên đến đó. Năm 2025: Theo dự đoán của LHQ, dân số của hành tinh chúng ta sẽ là 8 tỷ người vào năm 2025. Đến năm 2050, các chuyên gia ước tính, sẽ có 10 tỷ người. Năm 2026: Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona sẽ hoàn thành. Việc xây dựng nhà thờ này bắt đầu vào năm 1883. Năm 2028: Dự đoán Venice sẽ không thể ở được. Điều đó không có nghĩa là thành phố sẽ hoàn toàn chìm dưới nước, mà do có những lo ngại rằng mực nước ở đầm phá Venetian sẽ tăng lên đến mức không thể sống trong nhà. Năm 2030: Diện tích băng ở Bắc Cực sẽ rất nhỏ. Theo một số ước tính, Bắc Băng Dương sẽ tan hoàn toàn vào mùa hè cuối thế kỷ 21. Năm 2038: Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ sẽ giải mã vụ ám sát John F. Kennedy. Mặc dù sát thủ là Lee Harvey Oswald, nhưng có rất nhiều người không tin điều đó. Thông tin về vụ ám sát này sẽ được phân tích vào năm 2038. Năm 2045: Đây sẽ là thời kỳ kỳ lạ về công nghệ. Theo một số nhà khoa học, sớm hay muộn sẽ có một khoảnh khắc khi tiến bộ công nghệ sẽ phức tạp đến nỗi không thể hiểu được. Một số người nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm khi con người được tích hợp với máy móc, dẫn đến sự xuất hiện của một loại người hoàn toàn mới. Năm 2048: Việc tạm ngừng khai thác khoáng sản ở Nam Cực sẽ được dỡ bỏ. Theo "Hệ thống Hiệp ước Nam Cực", không một quốc gia nào sở hữu lãnh thổ này và bản thân lục địa đó là một khu vực phi hạt nhân. Khoan khai khoáng ở lục địa thứ 6 bị nghiêm cấm, nhưng có lẽ thỏa thuận sẽ được xem xét lại sau năm 2048. Năm 2050: Sự hình thành sao Hỏa sẽ bắt đầu. Người ta tin rằng vào năm 2050, con người sẽ lên sao Hỏa. Tuy nhiên, có những người (ví dụ như Steve Wozniak ) tin rằng chúng ta sẽ không đi đến bất kỳ hành tinh nào khác.

Năm 2019: Một quốc gia mới có thể xuất hiện trên bản đồ. Đảo Bougainville ở Thái Bình Dương chính thức là Vùng tự trị của Papua New Guinea. Tuy nhiên, vào năm 2019, nó có thể trở thành một quốc gia riêng biệt, nhưng chỉ khi phần lớn dân số bỏ phiếu cho quyết định này trong một cuộc trưng cầu dân ý. New Caledonia hiện là một phần của Pháp, cũng có thể trở thành một quốc gia riêng biệt. Năm 2020: Việc xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới sẽ hoàn thành. Ngày nay, tòa nhà cao nhất thế giới là Burj Khalifa ở Dubai, nhưng kỷ lục này sẽ bị phá vỡ vào năm 2020. Đến thời điểm này, việc xây dựng tòa tháp Jeddah sắp được hoàn thành tại Ả-rập Xê-út. Chiều cao của nó là 3.303 feet. Năm 2020: Khách sạn không gian đầu tiên sẽ được khai trương. Bigelow Aerospace đang có kế hoạch phóng một con tàu vũ trụ giống khách sạn dành cho những người đến từ Trái đất. Năm 2024: Tên lửa SpaceX sẽ được phóng lên sao Hỏa. SpaceX - công ty được thành lập bởi Elon Musk vào năm 2002, đang có kế hoạch gửi một tàu vũ trụ hàng không đến hành tinh đỏ. Sau đó, họ muốn gửi những người đầu tiên đến đó. Năm 2025: Theo dự đoán của LHQ, dân số của hành tinh chúng ta sẽ là 8 tỷ người vào năm 2025. Đến năm 2050, các chuyên gia ước tính, sẽ có 10 tỷ người. Năm 2026: Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona sẽ hoàn thành. Việc xây dựng nhà thờ này bắt đầu vào năm 1883. Năm 2028: Dự đoán Venice sẽ không thể ở được. Điều đó không có nghĩa là thành phố sẽ hoàn toàn chìm dưới nước, mà do có những lo ngại rằng mực nước ở đầm phá Venetian sẽ tăng lên đến mức không thể sống trong nhà. Năm 2030: Diện tích băng ở Bắc Cực sẽ rất nhỏ. Theo một số ước tính, Bắc Băng Dương sẽ tan hoàn toàn vào mùa hè cuối thế kỷ 21. Năm 2038: Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ sẽ giải mã vụ ám sát John F. Kennedy. Mặc dù sát thủ là Lee Harvey Oswald, nhưng có rất nhiều người không tin điều đó. Thông tin về vụ ám sát này sẽ được phân tích vào năm 2038. Năm 2045: Đây sẽ là thời kỳ kỳ lạ về công nghệ. Theo một số nhà khoa học, sớm hay muộn sẽ có một khoảnh khắc khi tiến bộ công nghệ sẽ phức tạp đến nỗi không thể hiểu được. Một số người nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm khi con người được tích hợp với máy móc, dẫn đến sự xuất hiện của một loại người hoàn toàn mới. Năm 2048: Việc tạm ngừng khai thác khoáng sản ở Nam Cực sẽ được dỡ bỏ. Theo "Hệ thống Hiệp ước Nam Cực", không một quốc gia nào sở hữu lãnh thổ này và bản thân lục địa đó là một khu vực phi hạt nhân. Khoan khai khoáng ở lục địa thứ 6 bị nghiêm cấm, nhưng có lẽ thỏa thuận sẽ được xem xét lại sau năm 2048. Năm 2050: Sự hình thành sao Hỏa sẽ bắt đầu. Người ta tin rằng vào năm 2050, con người sẽ lên sao Hỏa. Tuy nhiên, có những người (ví dụ như Steve Wozniak ) tin rằng chúng ta sẽ không đi đến bất kỳ hành tinh nào khác.