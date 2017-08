Kinh nghiệm hành khách cần biết khi đi máy bay

Nếu bạn không may bị “mời” xuống máy bay do hết chỗ, hãy nhớ yêu cầu bồi thường bằng tiền mặt. Bạn có quyền làm như vậy, và cũng có quyền yêu cầu chỗ ngồi tốt trong chuyến bay kế tiếp mà không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào. Bạn có thể được miễn phí nâng hạng vé chỉ bằng một vài thủ thuật nhỏ. Trước hết hãy trở thành khách hàng thường xuyên. Đến check-in sớm, ăn mặc lịch sự và đề nghị trực tiếp với các nhân viên bằng thái độ nhã nhặn. Quan trọng nhất là chọn các chuyến bay đông người để tăng cơ hội may mắn. Nếu bạn đặt vé máy bay trực tiếp với hãng hàng không mà không qua bên trung gian, đôi khi bạn sẽ nhận được một số ưu đãi, ví dụ như quyền hoàn lại vé khẩn cấp mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Hành khách có quyền mang đồ ăn riêng lên máy bay, bởi không phải ai cũng có thể ăn các món đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần lưu ý nên tránh mang nhiều chất lỏng và tránh các món có mùi để không làm phiền tới người khác. Khi bạn đặt vé trong thời gian giảm giá của các hãng hàng không, nên tránh đặt theo nhóm. Thường thì số lượng vé giảm giá chỉ có giới hạn, và nếu đặt từng vé một thì cơ hội sở hữu vé giá rẻ sẽ cao hơn. Giá vé máy bay rẻ nhất vào các ngày Thứ Ba và Thứ Bảy do ít khách, còn ngày phù hợp nhất để đặt vé lại rơi vào khoảng từ Thứ Ba đến Thứ Năm. Việc săn vé giá rẻ khá phức tạp, do đó bạn nên tham khảo các website so sánh giá để có được lựa chọn tốt nhất. Nếu chuyến bay của bạn bất ngờ bị hủy hoặc bị hoãn lại quá lâu, bạn nên gọi điện ngay cho dịch vụ chăm sóc khách hàng để yêu cầu được sắp xếp lại. Chỉ cần đề nghị trực tiếp với họ một cách thật lịch sự, khả năng đàm phán thành công của bạn sẽ cao hơn. Việc ai đó không tắt điện thoại sẽ khiến cho máy bay bị rơi – rất nhiều người từng lầm tưởng như vậy. Trên thực tế, sóng điện từ của các thiết bị điện tử chỉ có thể gây nhiễu hệ thống liên lạc bay, và bạn chắc chắn không nên thử nghiệm điều này. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng chỗ ngồi của bạn trên máy bay đôi khi còn nhiều vi khuẩn hơn cả nhà vệ sinh. Do đó, bạn rất nên mang theo dung dịch rửa tay khô, cũng như một ít khăn giấy khử trùng để lau các bề mặt tiếp xúc. Trong trường hợp hành lý bị thất lạc, bạn hoàn toàn có thể yêu cầu bồi thường ngang giá nếu chứng minh được giá trị của những đồ vật trong đó. Ngay cả khi hành lý chỉ bị hư hại hay đến chậm, bạn vẫn có quyền yêu cầu đền bù ở mức hợp lý. Bạn cần tuân thủ các nguyên tắc bay, bởi chúng không phải tự nhiên mà có. Ví dụ như khi cất cánh, cửa sổ phải mở để phi hành đoàn có thể bao quát toàn cảnh; hay khi hạ cánh phải gập bàn ăn và đưa ghế về đúng vị trí để trong trường hợp khẩn cấp, cả bạn và người đằng sau đều có thể dễ dàng thoát ra ngoài. Thời gian nghỉ ngơi của các phi công thực ra rất ngắn. Tuy họ chỉ được phép bay liên tục không quá 8 giờ, nhưng trong đó không bao gồm thời gian trễ, kiểm tra kỹ thuật và bảo dưỡng; đôi khi họ còn không có đủ thời gian để ăn nữa. Nhiệm vụ của các tiếp viên hàng không quan trọng hơn bạn nghĩ rất nhiều. Họ không chỉ sắp xếp và điều phối khoang hành khách, bảo vệ buồng lái mà còn phải biết hồi sức cấp cứu, tiêm, dùng máy trợ tim cũng như cách khống chế những đối tượng gây nguy hiểm tới an toàn bay. Khi mua vé máy bay tức là bạn đã đồng ý ký vào một bản hợp đồng vận chuyển với hãng hàng không. Bạn nên tìm hiểu về loại hợp đồng này, bởi trong đó có quy định những chính sách hủy chuyến và thay đổi giá vé, có thể giúp bạn đòi quyền lợi của mình khi có bất trắc xảy ra.

