Siết chặt kinh doanh du lịch tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức ký cam kết xây dựng văn hóa giao thông Bến thủy nội địa Cửa Đại-Cù Lao Chàm. Các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương cam kết vào cuộc lập lại trật tự an toàn giao thông, chấn chỉnh hoạt động tàu, thuyền đưa đón khách, du khách ra vào tham quan khu dự trữ sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm, không để xảy ra hoạt động chui, gây mất trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Mỗi ngày, bến cảng du lịch Sông Hội đón hơn 2.000 lượt du khách tham gia tuyến du lịch Cửa Đại - Cù Lao Chàm. Gần 160 chiếc ca nô cao tốc, thuyền máy công suất lớn của 44 doanh nghiệp tham gia kinh doanh lữ hành hoạt động liên tục từ 9 giờ sáng đến 15 giờ.

Trên bến cảng, tổ kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa kiểm tra phương tiện đủ điều kiện theo qui định mới cho hoạt động trên tuyến. Dự báo dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, lượng khách đến Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm sẽ tăng gấp hai, ba lần ngày thường.

Theo đó, Tổ kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại, chính quyền địa phương thành phố Hội An đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp lữ hành, chủ phương tiện thực hiện nghiêm túc qui định của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Cán bộ hướng dẫn điều hành bến thủy Cửa Đại kiểm tra số lượng người trên mỗi phương tiện, bắt buộc phải mặc áo phao và đủ thủ tục giấy tờ mới cho xuất bến./.