Thế giới 7 ngày: Khủng hoảng Zimbabwe, Nga phủ quyết NQ về Syria

Ngày 18/11, hàng ngàn người dân ở thủ đô Harare của Zimbabwe đã xuống đường biểu tình chống Tổng thống Mugabe, kêu gọi ông này phải từ chức ngay. (Ảnh: EPA). Họ đem theo nhiều biểu ngữ với nội dung"Mugabe phải ra đi"... Trước đó, ngày 15/11, Lực lượng quân đội Zimbabwe đã giành quyền kiểm soát toàn bộ thủ đô nước này. Dưới sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh Chiwenga, quân đội Zimbabwe đã nhanh chóng phong tỏa các vị trí trọng yếu ở thủ đô và tạm giữ Tổng thống Mugabe. (Ảnh: Tổng thống Mugabe và Tổng tư lệnh quân đội Chiwenga/Zimpapers). Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe ngày 17/11 đã lần đầu tiên tái xuất hiện trước công chúng sau 2 ngày bị quân đội quản thúc, tham dự một lễ tốt nghiệp tại thủ đô Harare (Ảnh: Reuters). Tuy nhiên, áp lực đối với ông ngày càng tăng cao khi các cựu chiến binh và lãnh đạo cao cấp của đảng ZANU-PF cầm quyền kêu gọi ông từ chức. Hiện có ít nhất 8/10 ủy ban điều phối cấp tỉnh của ZANU-PF đã công khai kêu gọi ông Mugabe từ chức sau 37 năm cầm quyền. Hãng S&P Global Ratings vào cuối ngày 13/11 tuyên bố Venezuela đã vỡ nợ. Venezuela nợ hơn 60 tỷ USD từ những người nắm giữ trái phiếu, trong khi Ngân hàng trung ương Venezuela chỉ còn lại 9,6 tỷ USD. Việc Venezuela tuyên bố vỡ nợ đối với 2 trái phiếu quốc tế định giá theo đồng USD đã khiến tương lai kinh tế nước này được cho là hết sức u ám. IMF dự đoán, lạm phát tại Venezuela sẽ tăng lên đến 2.350% vào năm 2018 và đạt mức 4.685% vào năm 2022. Trong ảnh: Người dân xếp hàng dài ở cây ATM ở Caracas để rút tiền (Ảnh: Getty). Nga hôm 17/11 một lần nữa lại phủ quyết nghị quyết của LHQ gia hạn điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria hồi tháng 4/2017. Dù được 12 thành viên hội đồng bỏ phiếu ủng hộ nhưng dự thảo nghị quyết đã không được thông qua do Nga phủ quyết, Trung Quốc bỏ phiếu trắng còn Bolivia bỏ phiếu phản đối. (Ảnh: Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya tại cuộc họp của LHQ/Reuters) Quốc hội Mỹ ngày 16/11 đã phê chuẩn chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2018, trong đó, 626 tỷ USD được dùng chi tiêu cơ bản, 66 tỷ USD cho các Chiến dịch lâu dài ở nước ngoài và 8 tỷ USD cho các hoạt động quốc phòng khác. Số tiền do Quốc hội Mỹ phê chuẩn cao hơn 26 tỷ USD so với yêu cầu của ông Trump và vượt 15% so với mức chi tiêu quốc phòng năm 2016 (Ảnh: Tổng thống Trump và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Gary Cohn tại đồi Capitol/Reuters). Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê chuẩn việc bán Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ba Lan ước tính trị giá lên tới 10,5 tỷ USD. Lầu Năm Góc tuyên bố nhấn mạnh, thỏa thuận mua bán này sẽ góp phần làm tăng khả năng phòng thủ của quân đội Ba Lan mà không làm thay đổi cán cân sức mạnh quân sự cơ bản trong khu vực. (Ảnh: Tổng thống Ba Lan chào đón Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm tháng 7/2017/Reuters). Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 đã bế mạc ngày 14/11 tại Philippines, chức chủ tịch luân phiên năm 2018 của ASEAN được trao cho Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Phát biểu khi tiếp nhận, ông Lý Hiển Long cho biết Singapore sẽ tiếp tục thúc đẩy và duy trì trật tự khu vực, nhằm giúp ASEAN có thể giải quyết tốt hơn những thách thức an ninh mới nổi như an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố. (Ảnh: Klipp TV). Ngày 15/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời mời Thủ tướng Lebanon Saad Hariri và gia đình sang Pháp sau khi Thủ tướng Lebanon bất ngờ từ chức ngày 4/11. Ông Macron khẳng định: “Tôi mong Lebanon sẽ ổn định. Chúng ta cần một Lebanon toàn vẹn lãnh thổ”. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Macron chào đón Thủ tướng Lebanon Saad Hariri, tại Cung điện Elysee vào 18/11 (Ảnh: Getty/AFP). Tối 12/11, một trận động đất 7,3 độ đã xảy ra ở biên giới Iraq-Iran. Tâm chấn nằm ở Penjwin, thuộc tỉnh Sulaimaniyah vốn thuộc khu bán tự trị người Kurd ở Iraq, gần biên giới với Iran. Tính đến nay, ít nhất 530 người thiệt mạng và hơn 8.000 khác bị thương. Trong ảnh: Một người đàn ông giơ tay kêu trời khi nhìn thấy tòa nhà bị hư hỏng vì động đất (Reuters). Lũ quét do mưa lớn vào rạng sáng 15/11 (theo giờ địa phương) đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và tàn phá nặng nề miền Trung Hy Lạp. Theo thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, thị trấn Mandra, Nea Peramos và Megara, đều nằm phía Tây thủ đô Athens đã bị nước lũ nhấn chìm. Đây được coi là trận lũ lụt tồi tệ nhất 20 năm qua ở Hy Lạp. Trong ảnh: Toàn cảnh thị trấn Mandra (Reuters). Sau khi Cựu Thủ hiến Catalonia Puigdemont ra trình diện và tham dự phiên chất vấn tại một tòa án ở Brussells trong ngày 17/11, Thẩm phán Bỉ vẫn chưa đưa ra phán quyết về lệnh bắt trên toàn châu Âu của chính quyền Tây Ban Nha đối với cựu Thủ hiến vùng Catalonia cùng 4 cựu quan chức. Cuộc khủng hoảng Catalonia dường như đã đến hồi kết, song vẫn tiềm ẩn những diễn biến khó lường (Ảnh: Người dân ủng hộ ly khai biểu tình đòi thả những người bị bắt (Reuters). Ngày 16/11, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thủ đô Kabul. Theo báo cáo, một kẻ đánh bom liều chết đã cố gắng tiếp cận một khách sạn tại quận Khair Khana, sau đó đã kích nổ quả bom, khiến 5 cảnh sát và 2 dân thường thiệt mạng. Hiện chưa có bất kỳ tổ chức nào đứng ra nhận tiến hành vụ tấn công. Ảnh: Chiếc xe bị phá nát sau vụ nổ bom (Reuters)./.