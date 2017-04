Biếm họa 24h: Wenger đưa “bình phong” Enrique ra chịu trận

Thua 0-3 trước Crystal Palace của HLV Sam Allardyce, Wenger đối mặt với làn sóng chỉ trích từ CĐV Arsenal. (Ảnh: Omar) Trận thua mất mặt này khiến Arsenal ngày càng xa rời top 4. (Ảnh: Just toon it) Sau khi Barca để thua “muối mặt” trước Juventus với tỷ số 0-3. Wenger muốn HLV Enrique chịu chung số phận. (Ảnh: Just toon it) Buffon “cao tay” phá hoại kế hoạch “kỳ diệu” của thầy trò Enrique. (Ảnh: Troll bóng đá) “Thánh nhọ” Neymar. (Ảnh: Troll bóng đá) Pirlo và Xavi, hai cựu thủ lĩnh tuyến giữa của Barca và Juventus. (Ảnh: Zezo) Nhớ lại vụ bị cắn, Chiellini quyết tâm trả thù Suarez. (Ảnh: Omar) Zidane “inh tai nhức óc” trước Bayern “ồn ào”. (Ảnh: Zezo)

