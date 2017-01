Những trang phục thảm đỏ lộng lẫy của sao Hollywood năm 2016

Tại lễ trao giải Oscar 2016, nữ diễn viên Alicia Vikander nổi bật với đầm vàng của thương hiệu Louis Vuitton. Khác với phong cách quái dị, khác người thường thấy, trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar, Lady Gaga diện đầm trắng tinh khôi của thương hiệu Brandon Maxwell. Jenna Dewan Tatum trong bộ đầm xẻ ngực lộng lẫy của Zuhair Murad. Brie Larson diện đầm xanh gợi cảm của Gucci. Beyonce thu hút mọi ánh nhìn khi diện đầm Givenchy tại Met Gala. Claire Danes như công chúa trong bộ đầm Zac Posen tại Met Gala. Zoe Saldana lộng lẫy trong trang phục Dolce & Gabbana với đuôi váy cầu kỳ tại Met Gala. Diane Kruger diện đầm đỏ cắt xẻ táo bạo của thương hiệu Naeem Khan. Nữ diễn viên Elle Fanning diện đầm hồng của Gucci tại lễ ra mắt phim "The Neon Demon" tại New York, Mỹ. Margot Robbie cá tính trong trang phục Alexander McQueen tại buổi lễ ra mắt "Biệt đội cảm tử". Cara Delevingne diện trang phục của Alexander McQueen tại buổi lễ ra mắt "Biệt đội cảm tử". Nữ diễn viên Emily Blunt diện đầm hoa của thương hiệu Alexander McQueen tại lễ ra mắt phim "The Girl on the Train". Lupita Nyong'o trong đầm tím của thương hiệu Elie Saab tại lễ ra mắt phim "Queen of Katwe". Selena Gomez không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật khi diện đầm đỏ của Prada tại American Music Awards. Dior là thương hiệu thời trang yêu thích của Jennifer Lawrence. Nữ diễn viên nổi bật tại buổi ra mắt phim "Passengers".

