Ô tô tải tông xe máy khiến 2 vợ chồng thương vong

Vào thời điểm trên xe ô tô tải BKS: 51C – 630.71 do tài xế Đinh Đông Hồ (27 tuổi), trú ở huyện Ngọc Điền – tỉnh Cà Mau đi từ hướng xã Krông Á ra xã Krông Jing khi đến km 525 + 900 đường Trường Sơn Đông đã tông vào xe mô tô 47R3 – 4962 chạy phía trước cùng chiều do anh Y B’Lem Niê (27 tuổi, trú ở xã Krông Jing) điều khiển chở theo vợ là chị H’ Doanh B’Yă (26 tuổi). Sau khi tông vào xe máy, xe tải tiếp tục tông vào ta luy bảo vệ đường làm gãy ta luy đường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện M’ Đrắk đã đến khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Qua điều tra bước đầu cơ quan chức năng xác định do tài xế xe ô tô tải điều khiển xe không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe phía trước./.