Bắt nghi can sát hại chị vợ bị bệnh bại liệt

Tối 5/9, cơ quan công an đã bắt giữ Hồ Lê Phước (34 tuổi) khi nghi can trong vụ án sát hại chị vợ đang ở xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Như VOV đưa tin, khuya 4/9, chị Trần Thị Kim Cúc (32 tuổi, quê Đắk Lắk) đi làm về thì phát hiện chị ruột của mình là chị T chết trong phòng trọ trên người có nhiều vết thương. Ngay sau đó, chị Cúc trình báo sự việc với cơ quan công an.

Hiện trường vụ án mạng

Công an xác định, trước đó chị T từ Đắk Lắk xuống ở cùng phòng với vợ chồng em gái. Trong thời gian này, do chị bị bại liệt nên phải có người chăm sóc. Thời gian ở cùng em gái thì em rể là Hồ Lê Phước thường phản ứng do chị vợ gây mất vệ sinh trong phòng trọ của mình.

Có thể vì lý do này nên Phước đã dùng cây phơi đồ đánh chị T dẫn đến tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, Phước phóng xe máy rời khỏi phòng trọ./.

