Nóng trong ngày: Bất ngờ phần đối chất của nhân chứng “bí ẩn“

Vụ Hoa hậu Phương Nga: Nhân chứng Mai Phương cho biết, mẹ của hoa hậu Phương Nga đã nhờ một người làm công an trên Cục C45 tiếp xúc với quản giáo, đưa cho anh ta 50 triệu đồng để thông cung. "Mẹ cô ta nói muốn giúp tôi khai cho Nga nhưng tôi không biết khai gì cả", bà Mai Phương nói và công bố đoạn ghi âm được cho là mẹ Phương Nga nhờ đưa tiền cho quản giáo. Chủ tọa yêu cầu bà này cung cấp đoạn ghi âm cho HĐXX - thông tin trên Vnexpress cho hay. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Xử kẻ nhận giết người trong án oan Nguyễn Thanh Chấn: Ngày 27/6, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Giết người, Cướp tài sản liên quan đến vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn. Phiên tòa mở ra theo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của đại diện bị hại – bà Hoàng Thị Hội. Ông Lý Văn Chúc – bố đẻ của bị cáo Lý Nguyễn Chung (SN 1988, quê Lạng Sơn) cũng kháng cáo về phần dân sự. Trước vành móng ngựa, Lý Nguyễn Chung khai rành rọt hành vi giết, cướp hai chiếc nhẫn và 59.000 đồng của chị Nguyễn Thị Hoan. Giấu 10 bánh heroin trong vỏ xe máy Airblade: Tại thời điểm kiểm tra, tang vật bị thu giữ 10 bánh chất bột màu trắng, đối tượng Trần Khắc Dương (SN 1995, thường trú tại xã An Chấn, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) khai nhận là heroin được cất giấu hết sức tinh vi trong vỏ chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade biển kiểm soát 29X1-05173. Kẻ đâm chết Trung úy Quân đội lĩnh 19 năm tù: Sáng 27/6, tại nhà văn hóa huyện Phú Quốc, Toà án Quân sự Quân khu 9 mở phiên tòa xét xử lưu động tội danh “giết người” đối với bị cáo Trịnh Tấn Vinh (SN 1995, tạm trú tại Khu phố 9, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc). Đây cũng là vụ án hình sự đầu tiên được Tòa án Quân sự Quân khu 9 xét xử trên đảo. Đứng chờ xe khách thì bị bắt cùng 3 gói “hàng” trắng: Khi đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982, trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) đang đứng chờ xe khách ở quốc lộ 48 thì bất ngờ bị tổ công tác khống chế bắt gọn. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng có 3 gói chất bột màu trắng nghi là heroin. Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc bị bắt: Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can gồm: Trần Văn Hoàng (SN 1975), Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Phú Quốc và Trần Đăng Kiên (SN 1979), Phó Giám đốc chi nhánh để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Rủ nhau đi cướp xe lấy tiền chơi game, mua ma túy: Sau khi cướp được xe, Khánh đến quán game chơi, còn các đối tượng khác về phòng trọ tại Khu Đoài, thôn Dục Nội ngủ. Sáng hôm sau, Long và Tuấn đi xe máy vừa cướp được đến huyện Quốc Oai bán cho một nam thanh niên tên Hưng (SN 1994) với giá 1,5 triệu đồng. Số tiền bán xe các đối tượng dùng ăn uống và mua ma túy sử dụng. Đại gia Sài Gòn đặt camera bắt quả tang osin trộm hơn 700 triệu: Phát hiện bị mất tiền nên bà Chi đã báo công an và lấp camera ở phòng ngủ để theo dõi. Ngày 4/9/2016, khi Bành Thị Hạnh (SN 1970, ngụ quận Bình Thạnh) vừa lấy 11,2 triệu đồng đã bị bà Chi phát hiện qua camera nên báo công an. Bị bắt quả tang, Hạnh khai đã trộm tổng cộng 711,2 triệu đồng. Hạnh dùng 440 triệu đồng mua nhà ở quận 12, số tiền còn lại tiêu xài./.

Vụ Hoa hậu Phương Nga: Nhân chứng Mai Phương cho biết, mẹ của hoa hậu Phương Nga đã nhờ một người làm công an trên Cục C45 tiếp xúc với quản giáo, đưa cho anh ta 50 triệu đồng để thông cung. "Mẹ cô ta nói muốn giúp tôi khai cho Nga nhưng tôi không biết khai gì cả", bà Mai Phương nói và công bố đoạn ghi âm được cho là mẹ Phương Nga nhờ đưa tiền cho quản giáo. Chủ tọa yêu cầu bà này cung cấp đoạn ghi âm cho HĐXX - thông tin trên Vnexpress cho hay. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nhân chứng Mai Phương cho biết, mẹ của hoa hậu Phương Nga đã nhờ một người làm công an trên Cục C45 tiếp xúc với quản giáo, đưa cho anh ta 50 triệu đồng để thông cung. "Mẹ cô ta nói muốn giúp tôi khai cho Nga nhưng tôi không biết khai gì cả", bà Mai Phương nói và công bố đoạn ghi âm được cho là mẹ Phương Nga nhờ đưa tiền cho quản giáo. Chủ tọa yêu cầu bà này cung cấp đoạn ghi âm cho HĐXX - thông tin trên Vnexpress cho hay. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Xử kẻ nhận giết người trong án oan Nguyễn Thanh Chấn: Ngày 27/6, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Giết người, Cướp tài sản liên quan đến vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn. Phiên tòa mở ra theo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của đại diện bị hại – bà Hoàng Thị Hội. Ông Lý Văn Chúc – bố đẻ của bị cáo Lý Nguyễn Chung (SN 1988, quê Lạng Sơn) cũng kháng cáo về phần dân sự. Trước vành móng ngựa, Lý Nguyễn Chung khai rành rọt hành vi giết, cướp hai chiếc nhẫn và 59.000 đồng của chị Nguyễn Thị Hoan. Ngày 27/6, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Giết người, Cướp tài sản liên quan đến vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn. Phiên tòa mở ra theo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của đại diện bị hại – bà Hoàng Thị Hội. Ông Lý Văn Chúc – bố đẻ của bị cáo Lý Nguyễn Chung (SN 1988, quê Lạng Sơn) cũng kháng cáo về phần dân sự. Trước vành móng ngựa, Lý Nguyễn Chung khai rành rọt hành vi giết, cướp hai chiếc nhẫn và 59.000 đồng của chị Nguyễn Thị Hoan. Giấu 10 bánh heroin trong vỏ xe máy Airblade: Tại thời điểm kiểm tra, tang vật bị thu giữ 10 bánh chất bột màu trắng, đối tượng Trần Khắc Dương (SN 1995, thường trú tại xã An Chấn, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) khai nhận là heroin được cất giấu hết sức tinh vi trong vỏ chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade biển kiểm soát 29X1-05173. Tại thời điểm kiểm tra, tang vật bị thu giữ 10 bánh chất bột màu trắng, đối tượng Trần Khắc Dương (SN 1995, thường trú tại xã An Chấn, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) khai nhận là heroin được cất giấu hết sức tinh vi trong vỏ chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade biển kiểm soát 29X1-05173. Kẻ đâm chết Trung úy Quân đội lĩnh 19 năm tù: Sáng 27/6, tại nhà văn hóa huyện Phú Quốc, Toà án Quân sự Quân khu 9 mở phiên tòa xét xử lưu động tội danh “giết người” đối với bị cáo Trịnh Tấn Vinh (SN 1995, tạm trú tại Khu phố 9, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc). Đây cũng là vụ án hình sự đầu tiên được Tòa án Quân sự Quân khu 9 xét xử trên đảo.

Sáng 27/6, tại nhà văn hóa huyện Phú Quốc, Toà án Quân sự Quân khu 9 mở phiên tòa xét xử lưu động tội danh “giết người” đối với bị cáo Trịnh Tấn Vinh (SN 1995, tạm trú tại Khu phố 9, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc). Đây cũng là vụ án hình sự đầu tiên được Tòa án Quân sự Quân khu 9 xét xử trên đảo. Đứng chờ xe khách thì bị bắt cùng 3 gói “hàng” trắng: Khi đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982, trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) đang đứng chờ xe khách ở quốc lộ 48 thì bất ngờ bị tổ công tác khống chế bắt gọn. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng có 3 gói chất bột màu trắng nghi là heroin. Khi đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982, trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) đang đứng chờ xe khách ở quốc lộ 48 thì bất ngờ bị tổ công tác khống chế bắt gọn. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng có 3 gói chất bột màu trắng nghi là heroin. Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc bị bắt: Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can gồm: Trần Văn Hoàng (SN 1975), Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Phú Quốc và Trần Đăng Kiên (SN 1979), Phó Giám đốc chi nhánh để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can gồm: Trần Văn Hoàng (SN 1975), Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Phú Quốc và Trần Đăng Kiên (SN 1979), Phó Giám đốc chi nhánh để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Rủ nhau đi cướp xe lấy tiền chơi game, mua ma túy: Sau khi cướp được xe, Khánh đến quán game chơi, còn các đối tượng khác về phòng trọ tại Khu Đoài, thôn Dục Nội ngủ. Sáng hôm sau, Long và Tuấn đi xe máy vừa cướp được đến huyện Quốc Oai bán cho một nam thanh niên tên Hưng (SN 1994) với giá 1,5 triệu đồng. Số tiền bán xe các đối tượng dùng ăn uống và mua ma túy sử dụng. Sau khi cướp được xe, Khánh đến quán game chơi, còn các đối tượng khác về phòng trọ tại Khu Đoài, thôn Dục Nội ngủ. Sáng hôm sau, Long và Tuấn đi xe máy vừa cướp được đến huyện Quốc Oai bán cho một nam thanh niên tên Hưng (SN 1994) với giá 1,5 triệu đồng. Số tiền bán xe các đối tượng dùng ăn uống và mua ma túy sử dụng. Đại gia Sài Gòn đặt camera bắt quả tang osin trộm hơn 700 triệu: Phát hiện bị mất tiền nên bà Chi đã báo công an và lấp camera ở phòng ngủ để theo dõi. Ngày 4/9/2016, khi Bành Thị Hạnh (SN 1970, ngụ quận Bình Thạnh) vừa lấy 11,2 triệu đồng đã bị bà Chi phát hiện qua camera nên báo công an. Bị bắt quả tang, Hạnh khai đã trộm tổng cộng 711,2 triệu đồng. Hạnh dùng 440 triệu đồng mua nhà ở quận 12, số tiền còn lại tiêu xài./. Phát hiện bị mất tiền nên bà Chi đã báo công an và lấp camera ở phòng ngủ để theo dõi. Ngày 4/9/2016, khi Bành Thị Hạnh (SN 1970, ngụ quận Bình Thạnh) vừa lấy 11,2 triệu đồng đã bị bà Chi phát hiện qua camera nên báo công an. Bị bắt quả tang, Hạnh khai đã trộm tổng cộng 711,2 triệu đồng. Hạnh dùng 440 triệu đồng mua nhà ở quận 12, số tiền còn lại tiêu xài./.