Nóng trong ngày: Thông tin ít ai ngờ về nghi can hiếp, giết cô giáo

1. Vụ cô giáo bị hiếp, giết trong rừng: Ngay khi nhận được thông tin vụ án giết người, hiếp dâm xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Công an tỉnh Hòa Bình nhanh chóng xác định được nghi phạm gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã xác định được nghi can là Bùi Văn Dũng (SN 1982, trú tại Khu 1, xóm Ngay, xã Mỹ Hoà, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Trong ảnh: Nghi can Dũng Trong khi các lực lượng trinh sát được tỏa đi nhiều hướng để truy bắt nghi can thì sáng 18/4, người dân xóm Ngay, xã Mỹ Hòa phát hiện thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy tại một hang đá tại khu vực núi Tân Hòa, thuộc xóm Ngay, xã Mỹ Hòa nên đã báo cho cơ quan công an. Trong ảnh: Khoanh tròn nơi phát hiện thi thể nghi can (ảnh: KT) Nói về động cơ gây án của của đối tượng, Đại tá Phạm Văn Sử, thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: "Động cơ của nghi can hiếp dâm, sau đó giết người để bịt đầu mối. Sau khi sự việc bị phát giác, nghi can đã trốn vào trong hang núi, biết không trốn thoát được nên đã tự tử bằng súng kíp. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được khẩu súng kíp ngay bên cạnh thi thể nghi can”. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ án thương tâm (ảnh: Đất Việt) 2. Vụ "thánh chửi" Dương Minh Tuyền: Ông Vũ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 18/4, TAND TP Bắc Ninh đã đưa ra phán quyết đối với Dương Minh Tuyền (SN 1986, trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), đối tượng bị VKSND TP Bắc Ninh truy tố về 2 tội: “Gây rối trật tự nơi công cộng” và “Hủy hoại tài sản”. TAND TP Bắc Ninh đã tuyên phạt Dương Minh Tuyền 32 tháng tù. 3. Nghi vấn người đàn ông bị chém khi đang chở con gái: Ngày 19/4, thiếu tướng Đặng Văn Sinh - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định thông tin, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ các nghi can gây ra vụ án mạng nghiêm trọng trên đường Mạc Thị Bưởi (thành phố Nam Định). Trong các nghi can đã bị bắt, đối tượng Linh (quê Ninh Bình) được cho là người chủ mưu và trực tiếp chém anh L. V. H. (SN 1986, trú tại Đường Bái, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định). 4. Vợ sinh con ở tuổi 16, chồng bị khởi tố: Nguyễn Đình T. (SN 1990, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) quen biết và đưa một bé gái vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Biết chuyện, gia đình đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra. Sau đó bé gái trên mang thai nên hai gia đình tổ chức làm lễ cưới. Người vợ của T mới sinh con, kết quả giám định chứng minh T. là cha của đứa trẻ. Thời điểm vợ T. mang bầu chưa đủ 16 tuổi vì thế cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố T. tội danh Giao cấu với trẻ em. (Ảnh minh họa) 5. Vụ một phụ nữ bị bao vây nghi thôi miên trộm tài sản: Ngày 19/4, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, qua quá trình điều tra làm rõ, xác định người phụ nữ tên Bùi Thị Bé (SN 1974, trú tại xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, Nghệ An, bị người dân vây bắt trước đó) không có hành vi thôi miên trộm tài sản nên được thả tự do ngay sau đó. 6. Người đàn ông bị sát hại trong nghĩa địa: Ngày 19/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Trần Minh Tâm (38 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) sau khi đối tượng này đến cơ quan công an đầu thú vì đã đánh chết ông Trần Văn Cầm (54 tuổi, ngụ cùng khu phố). 7. Đâm chết bạn nhậu rồi thay quần áo ngồi chờ Công an đến bắt: Khoảng 10h ngày 18/4, Đặng Hoàng Sơn (44 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú tại nhà trọ khu vực phường 6, TP. Tân An, Long An) ở phòng trọ trên đường Huỳnh Văn Gấm, TP Tân An, mời người quen đến nhậu. Gần 1 giờ sau, ông Điệp đến tham gia. Khi đã say xỉn, giữa ông Điệp và ông Sơn mâu thuẫn liên quan đến việc mua bán hàng ngày. Không kiềm chế được, ông Điệp quơ tay trúng vào mặt ông Sơn nhưng được cả nhóm can ngăn. Trước lúc ra về, ông Điệp nói rõ là không cố ý làm trúng vào mặt bạn nhậu nhưng ông Sơn vẫn tức giận, lấy dao đâm một nhát trúng ngực, thủng tim làm nạn nhân chết tại chỗ. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án (Báo Long An) Biết mình giết người, Sơn vào trong mặc áo mặc rồi chờ công an đến bắt giữ, đưa về trụ sở trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. (Ảnh: Công an TPHCM./.

