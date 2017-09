Nóng trong ngày: Vì sao nguyên Phó Thống đốc NHNN bị khởi tố?

1. Khởi tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình: Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Cùng ngày, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các Quyết định của Cơ quan CSĐT Bộ Công an. 2. Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử vì buồn chuyện tình cảm: Sáng 7/9, bà Huỳnh Thị Trúc Mai (49 tuổi) thức dậy phát hiện con rể là anh Dương Văn Tân (47 tuổi) ở xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang treo cổ tự tử nên vội hô hoán và chạy vào nhà báo tin cho con gái là chị Nguyễn Thị Hồng Linh (30 tuổi). Tuy nhiên, bà kinh hoàng phát hiện chị Linh chết nằm đắp mền trên nệm trong phòng riêng nên báo công an. 3. Lý lịch bất hảo “nổi da gà” của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai: 7 năm trước, anh em Phạm Mạnh Hùng (28 tuổi, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) - nghi can cướp ngân hàng Ngân hàng HDBank tại thị trấn Gia Ray từng bị bắt vì sử dụng mìn tự tạo để đe dọa tống tiền một quan chức ở tỉnh Bình Dương. Hùng lĩnh 6 năm tù; Lâm nhận 7 năm 6 tháng tù về tội khủng bố, chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Trong ảnh: Lâm (trái) và Hùng tại tòa trong vụ án 7 bảy năm trước ở Bình Dương. (Ảnh: Vnexpress) 4. Vụ truy sát tại Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên-Hà Nội: Báo Công an nhân dân đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã vận động 1 trong 5 đối tượng trong vụ truy sát làm 1 người tử vong và 2 người bị thương tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên vào rạng sáng 3/9 đến cơ quan Công an đầu thú. Đối tượng đó là Lê Văn Mạnh (31 tuổi, trú tại huyện Phú Xuyên). (Ảnh: CAND) 5. Chồng hờ dùng búa đánh chết vợ trong phòng trọ: Tối 7/9, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985, ngụ Q.1, TPHCM) và vợ nảy sinh mâu thuẫn cãi nhau. Do không kiềm chế đươc hành vi của mình, Tuấn lấy búa đóng đinh đánh vào đầu chị Thủy đến chết rồi bỏ chạy nhưng bị những người trong dãy nhà trọ bắt lại. (Ảnh minh họa) 6. Dùng dao cướp được 500 ngàn đồng, chê ít đòi thêm 300: Anh Quân (25 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) ngồi nói chuyện cùng bạn nữ trong công viên thì bất ngờ xuất hiện một thanh niên lạ mặt, dí dao đe dọa; yêu cầu phải đưa tiền. Bạn nữ hoảng sợ nên lấy 500.000 đồng đưa. Thanh niên cầm dao "chê ít", đòi thêm 300.000 đồng nữa. Thấy tên cướp quá đáng, nhân lúc tên cướp "chê tiền ít" đang cầm dao sơ hở, anh Quân liền ra tay khống chế tên cướp và cùng người dân giao cho công an phường 7. Đại án Oceanbank: Tại phiên xét xử ngày 8/9, HĐXX đề nghị thư ký phiên tòa phối hợp với C46 của Bộ Công an chiều 8/9 triệu tập ngay ông Trần Thanh Quang – Phó TGĐ Oceanbank, Trần Thị Kim Chi – Phó Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, Tòa triệu tập Lê Thị Thoa - Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội…. (chức vụ thời điểm xảy ra vụ án). Đặc biệt, Tòa yêu cầu triệu tập ngay đại diện Vietsovpetro trong chiều 8/9. 8. Lái ô tô tông vào công an rồi bỏ chạy: Sáng 7/9, một số cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự trước cổng Bệnh viện Bạch Mai. Lúc này, các cán bộ phát hiện tài xế điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 30E-948.xx có hành vi vi phạm. Lái xe có dấu hiệu không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát mà còn lao xe chống đối người thi hành công vụ khiến cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ bị ngã xuống lòng đường. 9. Nam thanh niên bị truy sát tử vong trước phòng trọ: Tối 7/9, anh Võ Văn Phúc Em, 23 tuổi, quê An Giang vừa đi chơi về khu trọ thì bị nhóm đối tượng khoảng 6 người dùng hung khí vây đánh làm nạn nhân bị thương tích nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng./.

