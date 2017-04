Nóng trong ngày:Đêm kinh hoàng của các nạn nhân bị người thân truy sát

1. Truy sát người thân rồi nhảy từ trên tầng 3 xuống: Đêm 9/4 tại phố Đền Rồng, phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh xảy ra vụ án mạng. Người đàn ông tên Đ được cho là đã dùng dao đâm thương vong mẹ ruột cùng vợ và 2 con. Theo thông tin ban đầu, Đ đã dùng dao làm mình bị thương, sau đó tiếp tục làm vợ, 2 con nhỏ và mẹ bị thương. Một cháu bé 5 tuổi đã tử vong do vết thương quá nặng. Theo thông tin trên Pháp luật Việt Nam, vụ việc được cho là xuất phát từ việc Đ đi uống bia trở về nhà lúc 1h sáng khiến vợ và mẹ tỉnh giấc. Lúc đó giữa Đ và vợ xảy ra cãi vã. Sẵn hơi men, Đ đi lấy con dao đâm vào cổ vợ rồi tự sát thương mình. Sợ hãi, chị G. - vợ Đ vội gọi các con dậy để bỏ chạy thì Đ cầm dao xông tới đâm vào 2 đứa con (Ảnh: giadinh.net) Nghe tiếng cãi vã trên tầng, bà M. - mẹ Đ chạy lên thấy con dâu đang ôm cháu N (5 tuổi) đạp cửa gào thét. Bà M lao tới ôm Đ, thì bị con dao trên tay Đ cứa vào cổ và ngực. Hàng xóm sát nhà nghe tiếng kêu cứu của chị G vội chạy sang thấy bà M, chị G, hai cháu bé người đầy máu, còn Đ đã leo lên nóc nhà cố thủ.(Ảnh: Zing) 2. Nghi án chồng đâm chết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử: Ngày 10/4, Công an tỉnh Sơn La cho biết đang tiến hành điều tra xác minh, làm rõ 01 đối tượng về hành vi giết người. Nghi can là Quàng Văn Thanh (SN 1989, trú tại bản Nà Nong, xã Mường Bú, huyện Mường La). Nghi can được cho là đã sát hại vợ trên rừng sau đó về nhà uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được người thân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời, đã qua cơn nguy kịch. 3. Tài xế taxi Mai Linh bị đâm trọng thương, cướp tiền: Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đâm tài xế taxi để cướp tiền. Tài xế đã kịp bỏ chạy đến nhà dân kêu cứu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 4. Khởi tố tài công vụ chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông: Ngày 10/4, Đại tá Ngô Thành Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Doãn Thanh Nam (35 tuổi, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”. 5. Khởi tố điều tra vụ án nam thanh niên bỗng dưng bị đâm ở hồ câu: Ngày 10/4, một cán bộ điều tra, công an huyện Hoài Đức cho biết, sau quá trình xác minh, điều tra, công an huyện Hoài Đức đã quyết định khởi tố vụ án nam thanh niên nghi bị chém gần cụt tay khi đi câu ở Hồ Lideco (Hoài Đức – Hà Nội). Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra sự việc theo các bước nhằm xác định đối tượng liên quan để sớm làm sáng tỏ vụ việc theo quy định pháp luật. Trong ảnh, giấy chứng nhận phẫu thuật từ phía bệnh viện Việt Đức của nạn nhân. 6. Bắt khẩn cấp 2 đối tượng dùng dao gây ra 3 vụ cướp tài sản: Sáng 10/4, Công an huyện Phú Quốc cho biết vừa triệt phá chuyên án cướp tài sản trên địa bàn huyện Phú Quốc và ra lệnh bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự hai đối tượng. Các đối tượng khai nhận đã dùng dao khống chế, gây ra 3 vụ cướp tài sản ngay giữa ban ngày, gây hoang mang trong dư luận thời gian qua. Trong ảnh, đối tượng Dương Thanh Phong tại Cơ quan điều tra Công an Huyện Phú Quốc 7. Gã hàng xóm chốt phòng ngủ giở trò đồi bại với bé 8 tuổi: Ngày 10/4, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Bảo Ngọc (SN 1972, trú tại xóm Trường Sơn, xã Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là bé gái Mai Anh (SN 2009, học sinh lớp 2A, trường Tiểu học Phú Gia), hàng xóm của Ngọc. 8. Sản xuất 1.000 viên thuốc lắc mỗi ngày cung cấp cho các bar karaoke: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP Hải Phòng vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Nam có hành vi sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, đối tượng khai đã học cách sản xuất ma túy từ các tay anh chị khét tiếng của Hải Phòng rồi sản xuất mỗi ngày 1.000 viên thuốc lắc để cung cấp cho các cơ sở kinh doanh bar, quán karaoke trên địa bàn Hải Phòng. 9. Cẳng chân người ở bãi rác ở Trà Vinh: Tối 9/4, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, vụ phát hiện cẳng chân của người tại bãi rác thuộc ấp BaSe A (xã Lương Hòa, huyện Châu Thành). Ghi nhận ban đầu tại hiện trường, Cơ quan Công an đã có kết luận đây là đoạn cẳng chân phải của người, đang trong thời kỳ phân hủy, bị cắt ngang phía trên đầu gối bằng vật sắc nhọn. (Ảnh: CAND) 10. Lời khai man rợ của gã chồng sát hại vợ cho vảo bể nước: Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang trực tiếp chỉ đạo mở rộng điều tra hành vi giết vợ giấu xác tàn nhẫn của Trần Thái Phúc (43 tuổi, quê ở xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Trong ảnh, đối tượng Phúc khai nhận hành vi giết vợ rồi phi tang xác với cơ quan công an (Ảnh: Dân Việt)