Á hậu Huyền My rạng rỡ làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp

Á hậu Huyền My cho biết, cô luôn háo hức với các cuộc thi nhan sắc dù đối tượng dành cho sinh viên hay cán bộ, công chức. Đơn giản là bởi khi đối diện với các thí sinh cô không những được chứng kiến vẻ năng động, tài năng, thông minh của họ mà là dịp để giúp mình nhớ lại những quãng thời gian hồi hộp, lo âu nhưng nhiều kỷ niệm khi mình cũng ở vai trò thí sinh tham gia ở các cuộc thi nhan sắc trước đây. Cuộc thi nhan sắc mà Huyền My làm giám khảo dành cho các cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng, được tổ chức chuyên nghiệp và quy mô với các vòng thi sơ khảo ở các miền Bắc - Trung - Nam. Trước khi bước vào đêm chung kết 17/1 tại Hà Nội, 36 thí sinh đã trải qua các hoạt động: chụp ảnh boxing với nữ và muay Thai với Nam; trình diễn áo dài ở Phủ Thành Chương và cùng nhau sinh hoạt tại Nhà chung. Theo lịch, ngày 16/1, Á hậu Huyền My hướng dẫn các thí sinh về phong thái đi lại, cách trình diễn trên sân khấu và đặc biệt cô sẽ chia sẻ những kinh nghiệm từ bản thân. Một số hình ảnh thí sinh trong cuộc thi:

