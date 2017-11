Chuyện showbiz: Hạ Vi trách móc Cường Đô la “anh quá tệ“

Sau khi bất ngờ nhận được thông tin về việc MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi bị tháo khỏi Youtube chính thức của Noo Phước Thịnh vì lý do vi phạm bản quyền. Theo đó, do không hiểu rõ về luật nên phía ê-kíp sản xuất đã sử dụng một đoạn nhạc ngắn cho phân đoạn chiếc xe hơi bốc cháy ở cuối MV mà chưa xin phép đơn vị giữ bản quyền. Ngay lập tức, Noo Phước Thịnh đã gửi lời xin lỗi đến fan và khán giả, đồng thời cùng ê-kíp chỉnh sửa lại MV và vừa chính thức cho "tái xuất" trở lại trên Youtube. (Thethaovanhoa) Cách đây không lâu, Hương Giang Idol bất ngờ đăng ảnh khóa môi và thân mật với một chàng trai Tây trên Instagram. Nhiều người cho rằng đây là bạn trai mới của Hương Giang idol. Mới đây, cô cũng đăng hình ảnh cô tình cảm bên chàng trai Tây nhưng lại cho rằng mình vẫn còn ế ở tuổi 26. Tuy ế, nhưng nữ ca sĩ vẫn mơ ước về một đám cưới đặc biệt dành riêng cho mình. (Ngoisao) Với vẻ đẹp toàn vẹn cả về nhan sắc và tài năng, Diễm Nguyễn đã xuất sắc trở thành Á hoàng kim cương trong khuôn khổ cuộc thi Nữ hoàng kim cương Empire 2017 vừa qua. (Vnmedia) Ngày 4/11, Tăng Thanh Hà và ông xã kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Cặp đôi đang trong kì nghỉ để đánh dấu cột mốc quan trọng của cuộc đời mình. Trên trang cá nhân mới đây, 'ngọc nữ' hạnh phúc vẽ biểu tượng trái tim lên bức ảnh chụp cùng chồng thay cho tình yêu của cô dành cho một nửa của mình. (Ngoisao) Mới đây, trên Instagram, Hạ Vi khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải lời ca khúc "Em quá tệ" của nam ca sĩ Lou Hoàng. Nữ diễn viên cố tình chụp đậm dòng chữ "do em quá tệ", tuy nhiên bên cạnh lại ghi "Do anh quá tệ chứ" như ngầm trách một người nào đó đã đối xử tệ với cô. Không trực tiếp nhắc tới tên người bị trách nhưng rất nhiều cư dân mạng cho rằng Hạ Vi đang trách "tình cũ" Cường Đô la khi vừa mới chia không lâu đã công khai tình mới. (Ngoisao) Sau khi xác nhận chuyện tình cảm với Justin Bieber bằng một nụ hôn môi, Selena Gomez mới đây vừa được phát hiện đã bỏ theo dõi chàng người yêu cũ The Weeknd trên Instagram. Tuy vậy, Selena vẫn chưa nhấn theo dõi Justin trở lại. Còn The Weeknd thì vẫn follow cô bạn gái cũ trên mạng xã hội này. (Kenh14) Những ngày vừa qua, nhiều thông tin và hình ảnh cho thấy Midu đang qua lại với một anh chàng từng là bạn thân của thiếu gia Phan Thành - người yêu cũ của Midu. Tối ngày 17/11, trong một sự kiện, Midu đã công khai xuất hiện tình tứ bên cạnh bạn trai mới. Khá bất ngờ bởi từ trước đến nay cô luôn "giữ" bạn trai khá kỹ, không hề "khoe khoang" trên mạng xã hội. (Eva) Tối 17/11, trên trang cá nhân, MC Chúng tôi là chiến sĩ - Đức Bảo đăng tải hình ảnh trong lễ ăn hỏi hôm 16/11. Anh viết: “Một cảm giác hồi hộp chưa từng cảm nhận trong 30 năm cuộc đời. Vậy là tôi đang bước trên những bước đầu tiên con đường tới thiên đàng hạnh phúc cùng người em”. (Zing) Nam ca sĩ Tim thừa nhận quá khứ đào hoa của mình cũng như những xung đột giữa 2 vợ chồng khiến bố mẹ Trương Quỳnh Anh chưa chấp nhận anh. (Zing) Trên trang cá nhân, MC Phan Anh chia sẻ dòng trạng thái cho biết bị vợ hủy kết bạn vào dịp kỷ niệm 12 năm ngày cưới mà không rõ nguyên nhân. (FBNV)

