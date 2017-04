Nhà văn Nguyễn Quang Thiều làm Giám đốc NXB Hội Nhà văn

Sáng 20/4, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam xác nhận với PV VOV.VN, nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã được bổ nhiệm làm Giám đốc NXB Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

Trước đó, NXB Hội Nhà văn Việt Nam vướng nghi án bị cho là “dừng hoạt động” vì chưa tìm được giám đốc mới để thay thế. Tuy nhiên, nhà thơ Hữu Thỉnh khẳng định, “hoàn toàn không có chuyện đó”.

Sự việc được cho là, sau khi nhà văn Trung Trung Đỉnh nghỉ hưu, Hội nhà văn VN đề xuất để nhà thơ Trần Quang Quý, Phó giám đốc Nhà xuất bản được tạm thời điều hành trong 6 tháng và được Cục Xuất bản, in và phát hành chấp thuận. Sau đó, Hội nhà văn lại tiếp tục xin gia hạn cho nhà thơ Trần Quang Quý điều hành Nhà xuất bản. Tuy nhiên, đề xuất này không được Cục Xuất bản, in và phát hành chấp thuận.

Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin – Truyền thông) cho biết: “Theo quy định thì anh Trần Quang Quý đã quá tuổi nên không đủ tiêu chuẩn được bổ nhiệm chức danh giám đốc Nhà xuất bản.

Tuy nhiên, theo nhà thơ Hữu Thỉnh, Cục Xuất bản, in và phát hành đã không trả lời NXB Hội Nhà văn qua công văn mà chỉ trả lời trên báo chí. “Cho đến thời điểm này, Hội vẫn chưa nhận được công văn trả lời của Cục Xuất bản, in và phát hành. Tuy nhiên, chúng tôi không xin nữa mà đề cử ban giám đốc mới, do nhà văn Nguyễn Quang Thiều làm Giám đốc”, nhà thơ Hửu Thỉnh cho biết.

Nhà thơ Hữu Thỉnh.

Ông nói thêm: “Thực tế, anh Trần Quang Quý vẫn chưa nghỉ hưu mà vẫn đang ở vai trò Phó giám đốc. Chúng tôi viết đơn xin gia hạn là để chủ động trong việc điều hành nhà xuất bản. Đề xuất này được thực hiện trước khi anh Quý về hưu 3 tháng. Hoạt động của một NXB là do Bộ TT-TT cấp phép. Muốn dừng hoạt động cũng phải có quyết định bằng văn bản chứ không thể nói dừng là dừng ngay được".

Về những sai sót của NXB Hội Nhà văn mà ông Chu Văn Hòa chia sẻ trên báo chí, nhà văn Trung Trung Đỉnh, nguyên Giám đốc NXB Hội Nhà văn cho biết: “Những sai sót là điều không thể tránh và tôi xin nhận. Nhưng bên cạnh những sai sót thì không thể phủ nhận những thành tựu và đóng góp của chúng tôi”.

Trước đó, ông Chu Văn Hòa cho rằng, chỉ tính riêng trong hai năm 2015-2016, Nhà xuất bản Hội nhà văn có đến 70 xuất bản phẩm sai phạm, tập trung vào ba nhóm: vi phạm về nội dung tư tưởng; sai sót về nội dung kiến thức lịch sử, địa lý; sai về chính tả, câu chữ.

Một số ấn phẩm để xảy ra sai sót của Nhà xuất bản Hội nhà văn như: Những cống hiến làm nên lịch sử nghệ thuật điện ảnh thế giới thời phim câm (Trần Duy Hinh); Mùa hè cháy (Quý Hải); Nhìn từ Huế (Dương Phước Thu); Sét nổ nghiêng trời Quảng Trị (Tô Đức Chiêu); Hoa lúa cuộc đời (Đình Thảo); Dọc đường văn nghiệp (Gia Nùng); Phái đẹp, cuộc đời và cây bút (nhiều tác giả)...

“Nguyên nhân trực tiếp do biên tập viên chưa làm tròn vai trò, trách nhiệm. Nhưng nguyên nhân bao trùm là cơ quan chủ quản không quan tâm chỉ đạo, buông lỏng quản lý”, ông Hòa nói./.