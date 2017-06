Bị cáo Phương Nga khai vụ án có dấu hiệu mớm cung của VKS

Sau 1 ngày tạm nghỉ, sáng 29/6, phiên toà xét xử 2 bị cáo Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi), từng đoạt danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Liên bang Nga năm 2007 và Nguyễn Đức Thuỳ Dung (27 tuổi) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Hội đồng xét xử TAND TPHCM tiếp tục thẩm vấn các bị cáo, người bị hại và nhân chứng.

Bị cáo Phương Nga khai có dấu hiệu mớm cung của VKS (Ảnh: Zing)

Mở đầu phiên xét xử sáng nay, luật sư bên bị hại thẩm vấn bị cáo Hoa hậu Phương Nga về việc thuê người khắc dấu làm giả giấy tờ, có thuê “xã hội đen” đe doạ ông Cao Toàn Mỹ hay không?

Bị cáo Nga khai ban đầu định thuê công ty vệ sỹ, những sau đó thuê “xã hội đen” vì bên ông Cao Toàn Mỹ cũng thuê “xã hội đen” để đe doạ bị cáo này.

Về một số giấy tờ thu giữ được tại nhà riêng, bị cáo Phương Nga cho biết có chữ ký của ông Lữ Minh Nghĩa. Tuy nhiên về con dấu thì bị cáo xin im lặng. Bị cáo cũng khai về một lá đơn tố cáo được viết tại nhà riêng, dưới sự hướng dẫn nội dung của bà Nguyễn Mai Phương. Bị cáo khai hầu như ngày nào cũng nói chuyện, hoặc điện thoại hay trao đổi qua mạng với bà Mai Phương để chuẩn bị nội dung khai báo với cơ quan điều tra.

Bị cáo Phương Nga khai, quá trình khai báo tại cơ quan điều tra có dấu hiệu mớm cung của đại diện Viện Kiểm sát. Đáng chú ý khi luật sư bên bị hại công bố lời khai của hoa hậu là bị cáo không có quan hệ tình cảm mà là chỉ là quan hệ bình thường với ông Cao Toàn Mỹ, bị cáo Nga xác nhận lời khai trên, nhưng cho rằng lúc đó bị cáo sợ mình là “người thứ ba” nên mới khai như vậy...

Nga khai, điều tra viên Nguyễn Mạnh Hùng có doạ dẫm bị cáo trong quá trình điều tra; khai ông Nam là người đại diện Viện Kiểm sát nhưng lại “là người của bên ông Mỹ”; Nga khai toàn bộ số tiền 16,5 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Thuỳ Dung đã được chuyển lại cho bị cáo Nga.

Cuối buổi sáng nay, bị cáo Phương Nga khai khẳng định tất cả số tiền trên là do ông Cao Toàn Mỹ cho bị cáo. Các tài liệu giấy tờ nhà một phần do bị cáo và một phần do bà Nguyễn Mai Phương tạo lập nên và đều được tạo lập sau thời điểm Nga bị tố cáo ngày 1/4/2014. Những thư, tài liệu, nội dung thoả thuận dều do ông Mỹ gửi khi còn quan hệ tình cảm, bị cáo không còn giữ tài liệu gì vì đã bị bà Mai Phương xoá hết. Tất cả các giầy tờ được tạo lập, bị cáo Nga đều ký đầu tiên sau đó chuyển cho bà Nguyễn Mai Phương. Nga cũng khai, bị cáo từng tố cáo ông Mỹ đến Công an Quận 7 do ông này đe doạ hành hung mình trước. Nội dung tố cáo là ông Mỹ vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Nga khai hầu như ngày nào ông Mỹ cũng đến nhà bị cáo, trừ lúc có mâu thuẫn, có những người giúp việc tên Linh và Nga chứng kiến. Về số tiền 16,5 tỷ đồng hiện ở đâu thì Nga không khai... Nga khai tất cả lời khai tại toà là đúng sự thật./.

