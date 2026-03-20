Phú Thọ giới thiệu tour du lịch đêm độc đáo “Đền Hùng lung linh nguồn cội”

VOV.VN - Sau sắp xếp địa giới hành chính, Phú Thọ đang dần khẳng định vị thế trung tâm du lịch quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuận tiện cùng nguồn tài nguyên du lịch phong phú, Phú Thọ hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển các loại hình du lịch.
Nhằm phát huy lợi thế du lịch, tăng cường kết nối, quảng bá du lịch Phú Thọ, trong hai ngày 19 - 20/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Chương trình Famtrip, Presstrip Du lịch Phú Thọ “Kết nối miền di sản - trải nghiệm đa sắc” năm 2026.
Đồng thời, giới thiệu sản phẩm du lịch mới của tỉnh Phú Thọ: Tour đêm “Đền Hùng lung linh nguồn cội”.
Tour đêm “Đền Hùng lung linh nguồn cội” là sản phẩm đã được tỉnh Phú Thọ ấp ủ, thử nghiệm từ năm 2019.
Sau một thời gian gián đoạn do dịch Covid_19, đến nay sản phẩm đã được vận hành trở lại, sẵn sàng đón du khách tới thăm Đền Hùng trong dịp Giỗ tổ Hừng Vương.
Du khách trải nghiệm tour đêm  “Đền Hùng lung linh nguồn cội” được phát đèn lồng trước khi hành hương lên Đền thượng, nơi thờ các vua Hùng núi Nghĩa Lĩnh.
Hành hương lên núi Nghĩa Lĩnh trong đêm mang đến cho du khách những cảm giác mới mẻ, khác biệt và độc đáo.
Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc VHTTDL tỉnh Phú Thọ cho biết, tour đêm “Đền Hùng lung linh nguồn cội” được tổ chức đáp ứng đúng mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế đêm, tạo điều kiện cho du khách tham quan, chiêm bái đất tổ Hùng Vương và các di sản văn hóa của tỉnh Phú Thọ đã được UNESCO vinh danh.
Tour đêm “Đền Hùng lung linh nguồn cội” cũng là hoạt động mở màn chuỗi các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026.
Tour đêm “Đền Hùng lung linh nguồn cội” giúp du khách có cơ hội vãn cảnh đêm, dâng hương tại Đền Hùng lên núi Nghĩa Lĩnh lần lượt qua Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng và điểm dừng chân cuối cùng tại Đền Giếng.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tour đêm trên núi Nghĩa Lĩnh có không gian rất thanh tịnh, hành hương lên núi cảm giác như mọi muộn phiền, xô bồ của cuộc sống lui lại phía sau. Sau nhiều lần đến Đền Hùng, thật tiếc vì tôi không biết tour này sớm hơn”.
Trong không khí trang nghiêm, linh thiêng, tĩnh mịch trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, mỗi du khách đã thắp nén tâm hương, ngọn nến hồng tri ân công đức các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Lần đầu trải nghiệm tour đêm trên núi Nghĩa Lĩnh, chị Nguyễn Thùy Lan đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi rất háo hức, Phú Thọ đã rất sáng tạo khi tổ chức tour đêm đặc biệt này”.
“Tour đêm có không khí rất mát mẻ, dễ chịu, không quá đông đúc khiến cho chuyến hành hương về đất tổ Hùng Vương có cảm giác gần gũi với thiên nhiên, hòa mình vào không khí linh thiêng ở đất tổ hơn”, chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
Khung cảnh đêm trên núi Nghĩa Lĩnh mang lại cảm giác thanh tịnh, gần gũi, mát mẻ cho du khách hành hương.
Những du khách nhí tham gia trải nghiệm tour đêm “Đền Hùng lung linh nguồn cội”
Thỉnh chuông trước khi dâng hương các vua Hùng.
Thỉnh trống trước khi dâng hương các vua Hùng.
Du khách chụp ảnh check-in với đèn lồng trước Đền Thượng sau khi dâng hương các vua Hùng.
Tour đêm “Đền Hùng lung linh nguồn cội” là sản phẩm du lịch tâm linh độc đáo nhằm quảng bá, lan tỏa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, góp phần xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hoá vùng Đất Tổ.
Thư Vũ/VOV.VN
Sao Việt 14/3: Vợ NSND Công Lý nói thẳng khi bị chỉ trích chuyện kiếm tiền online

Sao Việt

Sao Việt 14/3: Vợ NSND Công Lý nói thẳng khi bị chỉ trích chuyện kiếm tiền online

Hà Phương/VOV.VN
Sao Việt 14/3: Vợ NSND Công Lý nói thẳng khi bị chỉ trích chuyện kiếm tiền online

Sao Việt

Sao Việt 14/3: Vợ NSND Công Lý nói thẳng khi bị chỉ trích chuyện kiếm tiền online
20 ngôi sao Hollywood nổi tiếng nhưng chưa từng giành tượng vàng Oscar

GIẢI TRÍ

20 ngôi sao Hollywood nổi tiếng nhưng chưa từng giành tượng vàng Oscar
Vùng biên Sơn La rộn ràng trước ngày bầu cử

CHÍNH TRỊ

Vùng biên Sơn La rộn ràng trước ngày bầu cử
Không khí bầu cử hiện rõ khắp phố phường TP.HCM

XÃ HỘI

Không khí bầu cử hiện rõ khắp phố phường TP.HCM
Đêm nghệ thuật “Màu cờ tôi yêu” chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

VĂN HÓA

Đêm nghệ thuật “Màu cờ tôi yêu” chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI