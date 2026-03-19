Thứ Năm, 15:27, 19/03/2026

Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu Việt Nam sang tham dự nhiều hoạt động tại Trung Quốc

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, sáng 19/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam sang tham dự các hoạt động tại Trung Quốc.
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 1
Tại cửa khẩu Bắc Luân 2, tỉnh Quảng Ninh, đông đảo quần chúng nhân dân tiễn Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam sang Trung Quốc dự giao lưu. Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam sang tham dự các hoạt động giao lưu tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 2
Cùng tham gia đoàn có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;  ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Quân đội, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, lãnh đạo các ban, bộ, ngành.
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 3
Thượng tướng Đổng Quân - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc chủ trì Lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu Việt Nam sang Trung Quốc tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu.
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 4
Lễ đón được tổ chức trang trọng tại Cửa khẩu Quốc tế Đông Hưng của Trung Quốc.
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 5
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc giới thiệu với Đại tướng Phan Văn Giang thành viên đoàn đại biểu của Trung Quốc.
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 6
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân.
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 7
Hai Bộ trưởng và thành viên hai đoàn Việt Nam - Trung Quốc.
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 8
Mở đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu ý nghĩa tại nước bạn, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu hai nước đã thăm Đại đội Biên phòng Đông Hưng.
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 9
Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đã cùng trồng cây lưu niệm, xem giao lưu thể thao. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Đại đội Biên phòng Đông Hưng.
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 10
Đại đội Biên phòng Đông Hưng nằm tại thị trấn Đông Hưng, thành phố Đông Hưng, thành phố cấp địa khu Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cách cửa khẩu Đông Hưng khoảng 5km. 
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 11
Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng Đông Hưng.
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 12
Đại đội Biên phòng Đông Hưng được thành lập vào tháng 9/1969, chủ yếu phụ trách công tác quản lý và kiểm soát khoảng 30km đường biên giới. Doanh trại của đại đội có diện tích khoảng 70 mẫu (tương đương khoảng 46.700m2), gồm 4 tòa nhà doanh trại, biên chế dưới quyền có 3 trung đội. Ngoài ra còn xây dựng các cơ sở hạ tầng như thao trường huấn luyện chiến thuật và sân tập thể lực.
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 13
Đại tướng Phan Văn Giang tham quan đơn vị và trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng Đông Hưng. 
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 14
Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Đại đội Biên phòng Đông Hưng.
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 15
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng Đông Hưng. 
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 16
Hai bên giao lưu thể thao. 
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 17
Trong khuôn khổ giao lưu, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu hai nước đã đến Công viên Hữu nghị nhân dân Việt - Trung, thành phố Đông Hưng, Trung Quốc. Trong ảnh: Hai Bộ trưởng tham quan đài tưởng niệm.
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 18
Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng các đại biểu đã dâng vòng hoa trước Đài tưởng niệm liệt sĩ cách mạng nhân dân Việt - Trung.
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 19
Đoàn đã dành một phút mặc niệm các liệt sĩ cách mạng.
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 20
Bia tưởng niệm nằm trong công viên Hữu nghị nhân dân Việt - Trung tại thành phố Đông Hưng. Công viên có diện tích hơn 10 mẫu (tương đương 6.700m2), được xây dựng nhằm tưởng niệm các liệt sĩ cách mạng của hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa thực dân. Trong ảnh: Các đại biểu đã thể hiện sự xúc động trước tấm bia đá tại Đài tưởng niệm khắc tên các liệt sĩ cách mạng nhân dân. 
Dai tuong phan van giang va Doan dai bieu viet nam sang tham du nhieu hoat dong tai trung quoc hinh anh 21
Đây là một trong những cơ sở giáo dục lòng yêu nước đầu tiên của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ở mặt trước phía Đông và phía Tây của bia tưởng niệm khắc tên 9 liệt sĩ phía Việt Nam và 23 liệt sĩ phía Trung Quốc. Mặt sau của bia giới thiệu bối cảnh hai nước cùng chiến đấu, ca ngợi tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

 

Quỳnh Trang/VOV.VN
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

