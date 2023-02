Đoàn siêu xe Ferrari, Mercedes G63, McLaren bị vây bắt trên đường cao tốc

Chủ Nhật, 10:53, 26/02/2023

VOV.VN - Tối 25/2, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa ngăn chặn 20 siêu xe trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng TPHCM - Đồng Nai vì có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông đường bộ.