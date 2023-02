Vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết tại Quảng Nam: Tạm giữ hình sự tài xế xe khách

Tài xế Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi) ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tạm giữ hình sự vì có dấu hiệu hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Xe khách bị biến dạng trong vụ tai nạn

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, khi điều khiển xe khách Phương Trang, tài xế Nguyễn Anh Tiên đã thiếu quan sát phía trước dẫn đến đâm vào đuôi xe tải chở gạch bên lề đường, khiến 3 người tử vong. Hiện, vẫn chưa có thông tin về tốc độ của xe khách khi xảy ra tai nạn từ số liệu hộp đen. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế không có nồng độ cồn, chất kích thích.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam, vụ việc ban đầu được Công an huyện Núi Thành điều tra nhưng do có một hành khách bị thương mang quốc tịch Lào nên vụ việc được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh thực hiện theo quy định.

Xe tải xếp gạch đang đỗ mép bên phải đường

Trước đó, lúc 01 giờ 35 phút sáng 21/2, xe khách Phương Trang biển kiểm soát 51B - 199.56 do tài xế Nguyễn Anh Tiên điều khiển chở theo 31 hành khách từ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Thừa Thiên Huế trên Quốc lộ 1A. Khi đến thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xe khách bất ngờ va chạm với xe tải biển kiểm soát 81C - 156.90 chở gạch đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều phía trước để bốc dỡ gạch và hàng. Cú tông mạnh khiến 2 người trên xe khách chết tại chỗ, 1 người chết sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, 17 người bị thương./.