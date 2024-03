Nóng 24h: Livestream thông tin sai sự thật, Thạch Chanh Đa Ra bị bắt giam

Thứ Năm, 05:00, 28/03/2024

VOV.VN - Thạch Chanh Đa Ra và 2 bị can khác vừa bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để đăng tải các bài viết sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.