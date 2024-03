Bắt giam Thạch Chanh Đa Ra và 2 bị can

Chiều ngày 26/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam một số đối tượng về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đối tượng Thạch Chanh Đa Ra tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam một đối tượng về hành vi “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” theo Điều 157, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các đối tượng bị khởi tố và bị bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ", xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, gồm: Thạch Chanh Đa Ra (SN 1990, thường trú ấp Kỳ Son, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long); Kim Khiêm (SN 1978, thường trú ấp Tổng Hưng, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Riêng đối tượng Thạch Ve Sanal (SN 1987, thường trú tại ấp Tổng Hưng, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long), vi phạm điều 157, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 về hành vi “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” xảy ra vào ngày 22/11/2023, do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đối tượng Thạch Ve Sanal. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, từ năm 2020 đến nay, Thạch Chanh Đa Ra và Kim Khiêm sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ bài viết, video và livestream nhiều thông tin sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Với những hành vi nêu trên của Thạch Chanh Đa Ra, Hội đồng Yết ma kết luận: Thạch Chanh Đa Ra đã vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn hại đến thanh danh, sự hòa hợp giữa Tăng đoàn với Tăng đoàn, giữa Tăng đoàn và Ban Quản trị chùa Đại Thọ; gây phương hại đến khối đại đoàn kết. Những hành vi trên đã vi phạm pháp luật, không xứng đáng là thành viên của Tăng đoàn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do đó, Hội đồng Yết ma đã biểu quyết và kết quả 100% đồng ý khai trừ, không công nhận Thạch Chanh Đa Ra là thành viên Tăng đoàn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tiếp đó ngày 3/12/2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Bình tổ chức công bố quyết định của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long về việc không công nhận Thạch Chanh Đa Ra là tu sĩ thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Còn đối với đối tượng Kim Khiêm đã từng có 1 tiền sự về hành vi đăng thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020, của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay Kim Khiêm vẫn không chấp hành việc nộp tiền phạt và không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Đối tượng Kim Khiêm. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh trên trang facebook cá nhân của Thạch Chanh Đa Ra và Kim Khiêm đang đăng tải những nội dung sai sự thật, giả mạo, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long kêu gọi các đối tượng liên quan hãy sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.