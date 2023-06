Nóng 24h: Xét xử cựu lãnh đạo Cảnh sát biển tham ô 50 tỷ đồng

Nóng 24h: Tước danh hiệu với 3 công an bắn dê thể hiện tinh thần “không có vùng cấm”

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định việc tước danh hiệu Công an nhân dân và khởi tố vụ án với 3 công an bắn dê thể hiện tinh thần "không có vùng cấm".