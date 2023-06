Lừa bán đất “ảo”, chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Thiện Anh Tuấn (47 tuổi, trú quận Liên Chiểu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Lương Thiện Anh Tuấn

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 6/8/2019 đến 7/1/2020, Tuấn đã đưa thông tin gian dối về việc mình có khả năng “chạy” thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) khiến cho ông Đ.V.T và bà V.T.K.P, trú tại thành phố Đà Nẵng tin tưởng mua 5 thửa đất trồng lúa, hoa màu, đất hoang tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng với số tiền nhiều tỷ đồng.

Trong đó, Tuấn “ứng trước” là 1,7 tỷ đồng làm giấy chứng nhận QSDĐ; đồng thời cam kết, sẽ hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, sang tên “sổ đỏ” cho 2 người này trong thời gian từ 4 đến 6 tháng sau khi tiền làm thủ tục cấp giấy.

Tin lời Tuấn, ông T. và bà P. đã 5 lần chuyển tiền cho Tuấn để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 5 lô đất đã mua. Quá thời gian như đã hứa nhưng không thấy Tuấn ra “sổ đỏ” nên ông T. và bà P. đã làm đơn tố cáo hành vi của Tuấn đến Cơ quan Công an.

Tiến hành điều tra, Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận tiền để làm giấy chứng nhận QSDĐ, Tuấn không thực hiện như đã cam kết do không có khả năng thực hiện mà dùng số tiền này đầu tư làm ăn thua lỗ hết, không còn khả năng trả nợ.

Hơn nữa, 5 lô đất mà Tuấn bán cho ông T và bà P đều là đất trồng lúa, hoa màu, đất hoang thuộc quản lý của UBND xã Hoà Châu và UBND xã Hoà Tiến, không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành làm rõ.