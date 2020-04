Điều tra vụ 315 thùng nuôi ong của 1 hộ nông dân nghi bị đầu độc

Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc 315 thùng nuôi ông lấy mật của một hộ nông dân trên địa bàn huyện nghi bị đầu độc chết, thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Trước đó, ông Trần Đình Truyền, 43 tuổi, trú tại đội 8, thôn Đông, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nuôi 315 thùng ong lấy mật tại một rừng cao su của người thân. Gia đình phải vay ngân hàng đầu tư thả nuôi được 6 năm và đang chuẩn bị khai thác.

315 thùng ong nuôi lấy mật đã nuôi được 6 năm của gia đình Trần Đình Truyền, trú tại xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh chỉ qua 1 đêm bị chết sạch.

Trưa ngày 18/4, ông Truyền ra rừng thăm đàn ong, bất ngờ phát hiện toàn bộ số ong tại 315 thùng nuôi bị chết la liệt. Trình báo với cơ quan điều tra, ông Truyền cho biết, khoảng tháng 8/2019, ông bị một người ở địa phương đe dọa vì không bán mật cho họ.

Ông Truyền nghi ngờ, ong nuôi của gia đình có kẻ đầu độc làm chết hàng loạt, thiệt hại khoảng hơn 300 triệu đồng.

Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đang điều tra làm rõ có hay không ong nuôi của gia đình ông Truyền bị đầu độc.

Thượng tá Hồ Sỹ Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng giám định mức độ thiệt hại, đồng thời vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân 315 thùng ong nuôi bị chết.

“Công an đã thành lập hội đồng, mời Viện Kiểm sát cùng cấp để họ giám sát, mời Phòng kỹ thuật, Công an tỉnh thu lượm mẫu, niêm phong đưa đi các cơ quan giám định do độc tố hay là do dịch bệnh. Phải xác định cho rõ, rồi mới tổ chức xác minh, điều tra để làm rõ có hay không có dấu hiệu việc đầu độc làm thiệt hại kinh tế của tập thể và cá nhân” - Thượng tá Hồ Sỹ Hùng cho biết./.