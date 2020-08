Nóng 24h: Cựu lãnh đạo TP.Phan Thiết lĩnh án vì sai phạm đất đai

Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị liên quan của Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án 720B, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi đánh bạc sử dụng công nghệ cao. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 20 điện thoại di động, 5 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 13 thẻ ngân hàng ATM, làm rõ số tiền các đối tượng đã sử dụng để đánh bạc là 8 tỷ đồng.