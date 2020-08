7 án tử hình, 3 án chung thân dành cho các đối tượng mua bán ma túy

Sau 2 ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm, chiều 21/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên án đối với 10 đối tượng trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép hơn 150 bánh heroin, trong đó có 7 án tử hình, 3 án chung thân.

Hội đồng xét xử tuyên án đối với các bị cáo.

Căn cứ kết quả điều tra, đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, quá trình tranh tụng tại phiên tòa cũng như xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, xét thấy hành vi phạm tội của các đối tượng là đặc biệt nguy hiểm, cần phải loại bỏ khỏi xã hội, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên 7 án tử hình dành cho các đối tượng: Mua A Lềnh (SN 1987), Mua A Lòng (SN 2000), Hờ A Vạ (SN 1989), Hồ a Cầu (SN 1993), Hạng A Dế (SN 1980), Hạng A Giàng (SN 1986), Sùng A Tủa (SN 1987). Các đối tượng: Mua A Chứ (SN 1998), Thào A Cư (SN 1986), Giàng A Thái (SN 1994) nhận mức án tù chung thân.

Áp dụng điều 47 Bộ Luật hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền gần 400 triệu đồng để sung vào ngân sách Nhà nước; tịch thu tiêu hủy toàn bộ số ma túy hơn 150 bánh heroin trong vụ án. Tất cả các bị cáo được miễn án phí sơ thẩm, được kháng cáo lên tòa án tối cao tại Hà Nội trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Trong vòng 7 ngày kể từ khi tòa tuyên án, 7 đối tượng bị tuyên án tử hình được gửi đơn xin ân giảm đến Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tòa tuyên 7 án tử hình, 3 án chung thân đối với các bị cáo.

Theo Quyết định bổ sung cáo trạng số 02, trước đó vào ngày 24/6/2020 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, UBND huyện Mường Chà đã ra quyết định nghỉ việc, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Hạng A Dế (nguyên cán bộ địa chính xã Huổi Mí) và Hạng A Giàng (nguyên là cán bộ Tư pháp xã Huổi Lèng) để phục vụ công tác điều tra; Công an tỉnh Điện Biên ra Quyết định về việc kỷ luật đối với Thượng úy Sùng A Tủa bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân, đình chỉ sinh hoạt Đảng để tiến hành điều tra, xét xử.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Điện Biên nêu rõ: Vào hồi 9h30 ngày 25/5/2019, tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với Công an huyện Mường Nhé, Cục Hải quan Điện Biên và Công an huyện Mường Chà làm nhiệm vụ tại ngã ba Km số 0 thuộc khu vực tổ 12 (thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà) phát hiện bắt quả tang Mua A Lềnh đang trao đổi mua bán hơn 655 gam heroin.

Toàn cảnh phiên xét xử.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, khoảng tháng 10/2018 bị can Mua A Lềnh đã tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy cùng với các bị can Mua Dúa Páo, Mua A Lòng, Mua A Chứ, Hờ A Vạ, Sùng A Tủa, Hồ A Cầu, Hạng A Giàng, Hạng A Dế với tổng cộng 150 bánh heroin, tổng trọng lượng hơn 51.670 gam. Các bị can: Thào A Cư, Giàng A Thái tham gia vận chuyển trái phép 90 bánh heroin (trong tổng số 150 bánh).

Trong vụ án này các bị can: Mua A Lềnh, Mua A Lòng, Mua A Chứ, Hờ A Vạ, Thào A Cư, Giàng A Thái, Sùng A Tủa, Hồ A Cầu, Hạng A Giàng, Hạng A Dế đều là người thực hành. Hành vi phạm tội của các đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách quản lý của nhà nước về các chất ma túy, làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Các bị can là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự./.