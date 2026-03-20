Thứ Sáu, 06:20, 20/03/2026

Hà Nội: Rác thải bủa vây đường Ngô Quyền, kênh tắc nghẽn, môi trường ô nhiễm

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Tuyến đường Ngô Quyền, phường Hà Đông đang trở thành “điểm đen” môi trường khi rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng bị đổ tràn lan. Dù đã có biển cấm, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra, khiến lòng đường nhếch nhác, kênh thoát nước bị bịt kín, ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống người dân.
ha noi rac thai bua vay duong ngo quyen, kenh tac nghen, moi truong o nhiem hinh anh 1
Tuyến đường Ngô Quyền (phường Hà Đông) đang trở thành điểm tập kết rác tự phát khi rác thải sinh hoạt bị vứt bừa bãi dọc hai bên đường. Túi nilon, đồ ăn thừa, chai nhựa chất đống, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân xung quanh. Mặc dù UBND phường Hà Đông đã cắm biển cấm đổ rác trên tuyến đường Ngô Quyền, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra. Rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng tiếp tục bị đổ trộm, ùn ứ kéo dài, khiến khu vực càng cấm càng bừa bộn.
ha noi rac thai bua vay duong ngo quyen, kenh tac nghen, moi truong o nhiem hinh anh 2
Không chỉ rác sinh hoạt, nhiều đống rác thải xây dựng như gạch vỡ, bê tông, cát đá cũng bị đổ tràn lan trên đường Ngô Quyền. Những đống vật liệu này chiếm dụng lòng đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
ha noi rac thai bua vay duong ngo quyen, kenh tac nghen, moi truong o nhiem hinh anh 3
Vào những ngày nắng nóng, khu vực đường Ngô Quyền trở nên ngột ngạt bởi mùi rác thải phân hủy. Người dân phải bịt khẩu trang khi đi qua, trong khi ruồi muỗi sinh sôi, làm tăng nguy cơ mất vệ sinh môi trường.
ha noi rac thai bua vay duong ngo quyen, kenh tac nghen, moi truong o nhiem hinh anh 4
Rác thải xây dựng bị đổ ngay sát khu dân cư trên đường Ngô Quyền khiến bụi bẩn bay mù mịt mỗi khi có xe qua lại. Người dân lo ngại tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già.
ha noi rac thai bua vay duong ngo quyen, kenh tac nghen, moi truong o nhiem hinh anh 5
Việc rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng bị vứt bừa bãi dọc tuyến đường Ngô Quyền không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn làm xấu hình ảnh khu vực. Những bãi rác tự phát ngày càng lan rộng nếu không được kiểm soát.
ha noi rac thai bua vay duong ngo quyen, kenh tac nghen, moi truong o nhiem hinh anh 6
ha noi rac thai bua vay duong ngo quyen, kenh tac nghen, moi truong o nhiem hinh anh 7
Những tấm kính vỡ bị vứt ngổn ngang, chất đống ven tuyến đường Ngô Quyền, cạnh sắc lộ ra đầy nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất, người đi bộ hoặc xe máy có thể bị thương, nhất là vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế.
ha noi rac thai bua vay duong ngo quyen, kenh tac nghen, moi truong o nhiem hinh anh 8
Lợi dụng dự án đang triển khai dở dang trên tuyến đường Ngô Quyền, nhiều người ngang nhiên đổ rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng xuống kênh. Tình trạng này khiến dòng chảy bị cản trở, nước ô nhiễm, bốc mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống dân cư xung quanh.
ha noi rac thai bua vay duong ngo quyen, kenh tac nghen, moi truong o nhiem hinh anh 9
Rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng dồn ứ, bịt kín miệng kênh trên tuyến đường Ngô Quyền. Túi nilon, xốp, gạch đá ken đặc khiến dòng nước không thể lưu thông, bốc mùi hôi nồng nặc, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
ha noi rac thai bua vay duong ngo quyen, kenh tac nghen, moi truong o nhiem hinh anh 10
Dòng kênh chạy qua tuyến đường Ngô Quyền bị rác thải lấn chiếm, co hẹp lại thấy rõ. Túi nilon, phế thải xây dựng ken dày hai bên bờ và giữa lòng kênh, khiến dòng nước chỉ còn len lỏi qua những khoảng hẹp, tù đọng, bốc mùi ô nhiễm nặng nề.
ha noi rac thai bua vay duong ngo quyen, kenh tac nghen, moi truong o nhiem hinh anh 11
Tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định trên đường Ngô Quyền diễn ra công khai, nhưng chưa được xử lý triệt để.
ha noi rac thai bua vay duong ngo quyen, kenh tac nghen, moi truong o nhiem hinh anh 12
Một trong những nguyên nhân chính khiến tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng gia tăng trên tuyến đường Ngô Quyền là do khu vực này tồn tại một dự án triển khai ì ạch suốt nhiều năm chưa xong. Không gian bị bỏ hoang, thiếu quản lý đã bị một số người dân lợi dụng, biến thành điểm tập kết rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
Lê Hải/VOV.VN
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Sao Việt 14/3: Vợ NSND Công Lý nói thẳng khi bị chỉ trích chuyện kiếm tiền online

Sao Việt

Sao Việt 14/3: Vợ NSND Công Lý nói thẳng khi bị chỉ trích chuyện kiếm tiền online

Hà Phương/VOV.VN
Sao Việt 14/3: Vợ NSND Công Lý nói thẳng khi bị chỉ trích chuyện kiếm tiền online

Sao Việt

Sao Việt 14/3: Vợ NSND Công Lý nói thẳng khi bị chỉ trích chuyện kiếm tiền online
20 ngôi sao Hollywood nổi tiếng nhưng chưa từng giành tượng vàng Oscar

GIẢI TRÍ

20 ngôi sao Hollywood nổi tiếng nhưng chưa từng giành tượng vàng Oscar
Vùng biên Sơn La rộn ràng trước ngày bầu cử

CHÍNH TRỊ

Vùng biên Sơn La rộn ràng trước ngày bầu cử
Không khí bầu cử hiện rõ khắp phố phường TP.HCM

XÃ HỘI

Không khí bầu cử hiện rõ khắp phố phường TP.HCM
Đêm nghệ thuật “Màu cờ tôi yêu” chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

VĂN HÓA

Đêm nghệ thuật “Màu cờ tôi yêu” chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI