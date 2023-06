Quảng Ninh xử lý nghiêm taxi dù “chặt chém” du khách

Thứ Ba, 08:32, 27/06/2023

VOV.VN - Trước phản ánh của một số người dân và du khách về tình trạng tài xế taxi dù “chặt chém”, thu giá cao tại khu du lịch Bãi Cháy, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Hạ Long đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.