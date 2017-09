Công an phối hợp quần chúng bắt đối tượng trộm xe

Ngày 1/9, Công an huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ nam thanh niên trộm cắp xe máy cùng tang vật khi anh ta đang từ địa bàn Thành phố Thái Nguyên đến huyện Võ Nhai.

Đối tượng Tiệp tại cơ quan công an.

Thông tin ban đầu, chiều 31/8, Công an huyện Võ Nhai nhận được tin báo về kẻ gian ăn cắp xe trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang tẩu thoát theo hướng về địa bàn huyện nên lực lượng chức năng đã tổ chức đón lõng, truy bắt.



Khi đối tượng di chuyển đến khu vực thị trấn Đình Cả (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), lực lượng công an huyện phối hợp các đơn vị cùng quần chúng nhân dân tóm gọn kẻ gian.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một xe máy BKS: 20D1 - 045.xx. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định chiếc xe bị lấy cắp trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên.



Tại trụ sở công an làm việc, đối tượng khai nhận tên Vũ Văn Tiệp (SN 1993, trú tại phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên. Khi đi qua xã Tràng Xá thấy chủ xe không để ý nên nảy ý định trộm cắp.



Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định./.

