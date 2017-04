Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phô diễn sức mạnh quân sự

Sáng 15/4, Triều Tiên đã tiến hành lễ diễu binh rầm rộ phô trương sức mạnh nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. (Ảnh: Reuters). Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trên khán đài vẫy chào các đơn vị diễu binh qua (Ảnh: Reuters). Lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành diễn ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang rất căng thẳng. Tại Lễ diễu binh, Triều Tiên ra mắt các tên lửa phóng từ tàu ngầm. (Ảnh: Reuters). Đây là lần đầu tiên Triều Tiên trưng ra cho cả thế giới thấy hình ảnh của các tên lửa đạo đạo phóng từ tàu ngầm của nước này. Trước đó quan chức cấp cao thứ hai của CHDCND Triều Tiên ngày 15/4 tuyên bố nước này đã sẵn sàng đáp trả bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào từ Mỹ. Kỷ niệm ngày sinh của các nhà lãnh đạo là một trong những sự kiện trọng đại của Triều Tiên. Từ trước ngày lễ, người dân đã mặc trang phục truyền thống, tập dượt để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này. Trong ảnh: Những phụ nữ Triều Tiên trong trang phục truyền thống (Ảnh: Reuters). Trước đó, ngày 8/4, một quan chức giấu tên của Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng một nhóm tàu tấn công của Hải quân nước này di chuyển theo hướng Tây Thái Bình Dương gần Bán đảo Triều Tiên. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về chương trình vũ khí đang có những bước tiến bộ đáng kể của Triều Tiên. Trong ảnh: Tàu Carl Vinson tiến đến gần bán đảo Triều Tiên (Reuters). Hôm 13/4 quân đội Mỹ thả trái bom phi hạt nhân mạnh nhất của họ xuống các mục tiêu của nhóm Hồi giáo IS ở Afghanistan. Đây là bom GBU-43/B (MOAB) dài hơn 9m, nặng khoảng 10 tấn và được điều khiển qua GPS, đươc mệnh danh là "mẹ của các loại bom" (Ảnh: Reuters). Theo các quan chức Mỹ, đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng loại vũ khí này trong thực chiến. Ảnh: Getty. Khu vực Mỹ ném bom mẹ. Ảnh: Fox13. Các chuyên gia quốc tế cho rằng, Mỹ thả bom mẹ GBU-43 xuống Afghanistan là nhằm phô trương thanh thế, cảnh cáo IS và các quốc gia đối lập. Ngày 12/4 ( theo giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp đặc biệt về tình hình Syria và bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết do Anh, Pháp và Mỹ soạn thảo. Tại đây, đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc đã một lần nữa dùng quyền phủ quyết, trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng. (Ảnh: AFP). Liên quan đến cuộc tấn công bằng khí độc ở Syria khiến hàng trăm người thương vong, ngày 14/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vừa qua là “sản phẩm dàn dựng” nhằm tạo cớ để Mỹ đánh Syria. Ông Assad tuyên bố, quân đội Syria đã từ bỏ hoàn toàn kho vũ khí hóa học của mình theo thỏa thuận năm 2013 do Nga làm trung gian với Mỹ. (Ảnh: AFP). Ngoại trưởng Mỹ Tillerson (phải) gặp Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 12/4 (Ảnh: Reuters). Sau đó, Tổng thống Nga Putin cũng có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ, chi tiết cuộc gặp không được thông báo, nhưng Tổng thống Nga Putin cũng thừa nhận, quan hệ Nga- Mỹ đã bị xấu đi và rất khó có thể cải thiện dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trong một cuộc họp báo tại Tehran, Iran vào ngày 14/4/2017 sau khi ông nộp đơn ứng cử cuộc bầu cử tổng thống của Iran, sẽ được tổ chức vào 19/5. (Ảnh: AFP). Ngày 13/4, gia đình bác sĩ gốc Việt David Dao, hành khách bị lôi một cách thô bạo khỏi chuyến bay của hãng hàng không Mỹ United Airlines, đã cùng với luật sư tổ chức cuộc họp báo đầu tiên từ sau sự cố. Trong ảnh: Hai luật sư của ông Dao và con gái ông Crystal Dao Pepper tại cuộc họp báo (Ảnh: AFP). Sáng 13/4, phiên xét xử 2 nghi phạm trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol người được cho ông Kim Jong-nam đã diễn ra ở Malaysia. Trong ảnh: nghi phạm Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam (Ảnh: AFP). Siti Aisyah, 25 tuổi, nghi phạm người Indonesia bị áp giải tới tòa (Ảnh AFP). Tại phiên tòa, sau khi lắng nghe các luận điểm của luật sư, công tố viên đã yêu cầu có thêm 1 tháng rưỡi nữa để thu thập thêm chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ, ngày 30/5 tới sẽ tiến hành xét xử tiếp./.