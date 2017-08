Cứu hộ thành công 19 ngư dân Nghệ An gặp nạn trên biển

Sáng 27/8, tại cảng Cửa Lò, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu hộ thành công 19 thuyền viên và lai dắt tàu cá NA 97788 TS do ông Bùi Xuân Hậu trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng vào bờ an toàn.

Trước đó, ngày 25/8, khi đang đánh bắt gần đường phân định vịnh Bắc Bộ, tàu NA 97788 TS, với 19 thuyền viên trên tàu bị hỏng máy không khắc phục được, thả trôi trên biển. Lúc này, điều kiện thời tiết chuyển biến xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 7 tiến vào biển Đông. Trước tình hình cấp bách, thuyền trưởng phát tín hiệu khẩn cấp.

Sau hơn 10 giờ hành trình nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tếp cận được tàu cá bị nạn. Đến 8h sáng 27/8, 19 ngư dân và tàu cá NA 97788 TS được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa vào bờ an toàn./.

