Nóng trong ngày: Cảnh sát bị chém gần lìa cổ tay khi thực thi nhiệm vụ

Đối tượng gây rối chém gần lìa tay cảnh sát: Sáng 6/9, Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hậu (28 tuổi, trú tại khu phố 15, phường Mũi Né) về hành vi chém trọng thương cảnh sát khu vực. Trong ảnh, khu vực xảy ra vụ việc. “Phi công trẻ” giết người tình lĩnh án tử hình: Tòa án Hà Nội ngày 6/9, đưa Nguyễn Văn Trang (SN 1992, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Cụ ông 73 tuổi ở Thạch Thất Hà Nội bị cháu sát hại: Thông tin trên VnExpress cho biết, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa bàn giao nghi can Nguyễn Văn Toản (16 tuổi) cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra về hành vi giết người. Toản đã trèo tường và dùng hung khí tấn công ông nội của mình ở chợ Săn, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội vào sáng 3/9. (Ảnh: Công an TPHCM) Hoảng loạn tìm cách tự tử sau khi hại chết vợ sắp cưới: Thông tin trên VnExpress cho biết, ngày 6/9, Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Sơn (40 tuổi) về hành vi Giết người, nạn nhân là vợ sắp cưới của ông ta - nữ Việt kiều Australia 44 tuổi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định động cơ gây án của Sơn xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. (Ảnh: Công an Nhân dân) Nam thanh niên nghi bị đánh chết ở Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên: Ngày 6/9, lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ xô xát đêm 3/9 khiến một nam thanh niên tử vong tại khu vực bệnh viện đa khoa Phú Xuyên, Hà Nội. Ngà voi nhập lậu giấu trong thùng nhựa đường: Sáng 6/9, tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiến hành khám xét 2 container và phát hiện chứa hàng trăm kg ngà voi nhập lậu từ châu Phi. (Ảnh: Dân Trí) Đấm vào mặt cảnh sát cơ động khi bị kiểm tra giấy tờ: Ngày 5/9, thông tin từ CSĐT Công an TP. Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hiệu (SN 1984, trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Dùng cuốc đánh vợ ngất xỉu rồi bỏ về vì tưởng đã chết: Ngày 6/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm hình sự xét xử Lầu Bá Chơ (SN 1989, trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Vừ Y Nênh (SN 1989), vợ của Chơ. Nữ giám đốc lập khống hồ sơ để tham ô tài sản: Ngày 6/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Phương Nhi (44 tuổi, trú tại thôn Tân Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị). Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Nhi đã lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán đối với các khoản chi để chiếm đoạt tiền ngân sách của Nhà nước. Hà Văn Thắm khẳng định Nguyễn Xuân Sơn không chiếm đoạt tiền của OceanBank: Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) ngày 6/9 tiếp tục phần xét hỏi với sự tham gia thẩm vấn của các luật sư. Một trong những chi tiết đáng chú ý trong phiên tòa ngày 6/9 đó là Hà Văn Thắm cho rằng, Nguyễn Xuân Sơn không phạm tội tham ô liên quan đến việc chi số tiền 246 tỷ đồng. Theo lời khai của Thắm, anh này có thể theo dõi từng hành động của ông Sơn, thậm chí đọc các báo cáo hàng ngày về những việc làm của ông Sơn. Bị cáo Thắm khẳng định ông Sơn cũng như Thu không thể nào chiếm đoạt tiền của Oceanbank.

Đối tượng gây rối chém gần lìa tay cảnh sát: Sáng 6/9, Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hậu (28 tuổi, trú tại khu phố 15, phường Mũi Né) về hành vi chém trọng thương cảnh sát khu vực. Trong ảnh, khu vực xảy ra vụ việc. : Sáng 6/9, Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hậu (28 tuổi, trú tại khu phố 15, phường Mũi Né) về hành vi chém trọng thương cảnh sát khu vực. Trong ảnh, khu vực xảy ra vụ việc. “Phi công trẻ” giết người tình lĩnh án tử hình: Tòa án Hà Nội ngày 6/9, đưa Nguyễn Văn Trang (SN 1992, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. : Tòa án Hà Nội ngày 6/9, đưa Nguyễn Văn Trang (SN 1992, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Cụ ông 73 tuổi ở Thạch Thất Hà Nội bị cháu sát hại: Thông tin trên VnExpress cho biết, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa bàn giao nghi can Nguyễn Văn Toản (16 tuổi) cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra về hành vi giết người. Toản đã trèo tường và dùng hung khí tấn công ông nội của mình ở chợ Săn, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội vào sáng 3/9. (Ảnh: Công an TPHCM) : Thông tin trên VnExpress cho biết, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa bàn giao nghi can Nguyễn Văn Toản (16 tuổi) cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra về hành vi giết người. Toản đã trèo tường và dùng hung khí tấn công ông nội của mình ở chợ Săn, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội vào sáng 3/9. (Ảnh: Công an TPHCM) Hoảng loạn tìm cách tự tử sau khi hại chết vợ sắp cưới: Thông tin trên VnExpress cho biết, ngày 6/9, Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Sơn (40 tuổi) về hành vi Giết người, nạn nhân là vợ sắp cưới của ông ta - nữ Việt kiều Australia 44 tuổi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định động cơ gây án của Sơn xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. (Ảnh: Công an Nhân dân) : Thông tin trên VnExpress cho biết, ngày 6/9, Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Sơn (40 tuổi) về hành vi Giết người, nạn nhân là vợ sắp cưới của ông ta - nữ Việt kiều Australia 44 tuổi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định động cơ gây án của Sơn xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. (Ảnh: Công an Nhân dân) Nam thanh niên nghi bị đánh chết ở Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên: Ngày 6/9, lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ xô xát đêm 3/9 khiến một nam thanh niên tử vong tại khu vực bệnh viện đa khoa Phú Xuyên, Hà Nội. : Ngày 6/9, lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ xô xát đêm 3/9 khiến một nam thanh niên tử vong tại khu vực bệnh viện đa khoa Phú Xuyên, Hà Nội. Ngà voi nhập lậu giấu trong thùng nhựa đường: Sáng 6/9, tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiến hành khám xét 2 container và phát hiện chứa hàng trăm kg ngà voi nhập lậu từ châu Phi. (Ảnh: Dân Trí) : Sáng 6/9, tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiến hành khám xét 2 container và phát hiện chứa hàng trăm kg ngà voi nhập lậu từ châu Phi. (Ảnh: Dân Trí) Đấm vào mặt cảnh sát cơ động khi bị kiểm tra giấy tờ: Ngày 5/9, thông tin từ CSĐT Công an TP. Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hiệu (SN 1984, trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. : Ngày 5/9, thông tin từ CSĐT Công an TP. Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hiệu (SN 1984, trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Dùng cuốc đánh vợ ngất xỉu rồi bỏ về vì tưởng đã chết: Ngày 6/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm hình sự xét xử Lầu Bá Chơ (SN 1989, trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Vừ Y Nênh (SN 1989), vợ của Chơ. : Ngày 6/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm hình sự xét xử Lầu Bá Chơ (SN 1989, trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Vừ Y Nênh (SN 1989), vợ của Chơ. Nữ giám đốc lập khống hồ sơ để tham ô tài sản: Ngày 6/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Phương Nhi (44 tuổi, trú tại thôn Tân Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị). Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Nhi đã lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán đối với các khoản chi để chiếm đoạt tiền ngân sách của Nhà nước. : Ngày 6/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Phương Nhi (44 tuổi, trú tại thôn Tân Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị). Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Nhi đã lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán đối với các khoản chi để chiếm đoạt tiền ngân sách của Nhà nước. Hà Văn Thắm khẳng định Nguyễn Xuân Sơn không chiếm đoạt tiền của OceanBank: Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) ngày 6/9 tiếp tục phần xét hỏi với sự tham gia thẩm vấn của các luật sư. Một trong những chi tiết đáng chú ý trong phiên tòa ngày 6/9 đó là Hà Văn Thắm cho rằng, Nguyễn Xuân Sơn không phạm tội tham ô liên quan đến việc chi số tiền 246 tỷ đồng. Theo lời khai của Thắm, anh này có thể theo dõi từng hành động của ông Sơn, thậm chí đọc các báo cáo hàng ngày về những việc làm của ông Sơn. Bị cáo Thắm khẳng định ông Sơn cũng như Thu không thể nào chiếm đoạt tiền của Oceanbank. : Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) ngày 6/9 tiếp tục phần xét hỏi với sự tham gia thẩm vấn của các luật sư. Một trong những chi tiết đáng chú ý trong phiên tòa ngày 6/9 đó là Hà Văn Thắm cho rằng, Nguyễn Xuân Sơn không phạm tội tham ô liên quan đến việc chi số tiền 246 tỷ đồng. Theo lời khai của Thắm, anh này có thể theo dõi từng hành động của ông Sơn, thậm chí đọc các báo cáo hàng ngày về những việc làm của ông Sơn. Bị cáo Thắm khẳng định ông Sơn cũng như Thu không thể nào chiếm đoạt tiền của Oceanbank.