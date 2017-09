Chuyện showbiz: Minh Hằng gây sốc khi tiết lộ đã có bạn trai

Minh Hằng khiến khán giả sốc với tuyên bố đã có bạn trai khi ngồi ghế nóng chương trình Ca sĩ giấu mặt. Nữ ca sĩ - diễn viên thẳng thắn thừa nhận chuyện hẹn hò khi được Trường Giang hỏi nhưng không tiết lộ gì thêm về bạn trai. (Zing) Á hậu Hoàng My "tái xuất" sau một thời gian im hơi lặng tiếng. Cô viết: "Đã lâu rồi mới trở lại. Được các anh em chăm sóc tử tế làm mình cảm thấy được nâng niu ghê. Phủi sạch cả sương gió Trung Đông". (FBNV) Với sự mong mỏi từ phía hai bên gia đình, diễn viên Lê Khánh cùng chồng dự định sẽ sinh con vào năm sau. Đây cũng là thời điểm phù hợp để Lê Khánh có nhiều thời gian hơn chăm sóc cho gia đình. (VnMedia) Vợ chồng Hoàng Bách đưa hai con đi ăn tối. (FBNV) Á hậu Diễm Trang trở lại làm MC sau khi sinh con. Chia sẻ về sự trở lại này, Á hậu Diễm Trang cho biết, hiện tại, con gái nhỏ của Diễm Trang đã khá cứng cáp, nên cô cũng yên tâm để bắt đầu nhận việc. Cô cũng cảm thấy vui và may mắn vì luôn nhận được sự ủng hộ, khích lệ từ chồng. (Thanh Niên) Diễn viên Midu đang có kỳ nghỉ thảnh thơi ở biển. (FBNV) Hôn lễ của nam ca sĩ kiêm diễn viên Park Yoochun và vị hôn thê giàu có Hwang Hana sẽ không diễn ra vào ngày 10/9 như tuyên bố trước đó. Công ty quản lý của Yoochun đưa ra thông báo: “Về hôn lễ của Park Yoochun, anh ấy muốn giữ kín nên không thể tiết lộ các chi tiết như ngày giờ và địa điểm diễn ra hôn lễ". (Thanh Niên) Tờ On đưa tin, hôn nhân 38 năm giữa nhà chế tác Chu Du và đạo diễn Lý Triều Vĩnh đã đổ vỡ. Từng được coi là cặp “Thần điêu đại hiệp” trong đời thực, Chu Du khóc khi thừa nhận sẽ ly hôn ở tuổi 80. Nguyên nhân là bởi Lý Triều Vĩnh ngoại tình. (Zing) Brad Pitt đến thăm nhà Angelina Jolie giữa tin đồn tái hợp. Paparazzi phát hiện chiếc Tesla thể thao màu xám của tài tử đỗ cạnh xe hơi của Angelina tại biệt thự mà nữ diễn viên đang sống cùng các con ở Los Angeles. (Phununews)

