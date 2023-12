Nóng 24h: Bắt kẻ trộm xe từ hình ảnh camera giám sát nhà trọ

Thứ Bảy, 06:00, 23/12/2023

VOV.VN - Sau khi trích xuất camera an ninh tại nhà trọ và phát hiện đối tượng nghi trộm xe thản nhiên đi qua trước mặt, “khổ chủ” mất xe đã bắt giữ và giao cho công an. Sự việc hy hữu trên xảy ra tại một khu phòng trọ ở phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương