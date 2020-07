Nóng 24h: Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đã bỏ trốn

4. Khởi tố, tạm giam 2 cựu công an vụ dàn cảnh cướp 35 tỷ đồng: Liên quan đến vụ cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc TPHCM-Long Thành, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT)- Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can, nguyên là cán bộ công an có liên quan đến vụ án. Bộ Công an đồng thời cũng tiến khởi tố 9 người khác về hành vi “cướp tài sản” của ông Lê Đức Nguyên. Ảnh: Nhóm đối tượng dàn cảnh để cướp tài sản