Gia hạn thời gian xử lý vụ CSGT bị tố cưỡng đoạt tiền người vi phạm

Liên quan đến vụ việc một cảnh sát của Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất bị tố đòi tiền người phi phạm, Công an TPHCM vừa có quyết định gia hạn thời gian giải quyết tố cáo đối với Thượng úy Huỳnh Tấn Minh, cán bộ Đội này thêm 30 ngày, kể từ ngày 8/7.

Quyết định gia hạn.

Cụ thể, ngày 12/5, Thượng úy Huỳnh Tấn Minh, cán bộ đội CSGT Tân Sơn Nhất lập biên bản vi phạm hành chính với anh Thái Đặng Phú, do lỗi vi phạm điều khiển môtô không gắn biển số với xe có quy định gắn biển số và tạm giữ một Giấy phép lái xe.

Sau đó xảy ra sự việc Thượng úy Huỳnh Tấn Minh bị tố vòi 6,2 triệu đồng cho lỗi quy định phạt 400.000 đồng. Anh Thái Đăng Phú (tạm trú Dĩ An, Bình Dương) cho biết, hiện giấy phép lái xe và số tiền 2 triệu đồng mà Thượng úy Huỳnh Tấn Minh cưỡng đoạt tại phòng làm việc ở Đội CSGT Tân Sơn Nhất vẫn chưa được trả lại.

Trước đó, tiếp nhận đơn tố cáo, ngày 17/5, Giám đốc Công an TPHCM ra quyết định thụ lý đơn và giao Thanh tra Công an TPHCM xác minh, kết luận nội dung tố cáo của anh Phú, kiến nghị biện pháp thụ lý và báo cáo người có thẩm quyền. Thời gian giải quyết tố cáo là 30 ngày (không kể ngày nghỉ). Tuy nhiên hết 30 ngày, việc điều tra cần thời gian để củng cố hồ sơ, nên Công an TP tiếp tục gia hạn thời gian giải quyết vụ việc./.