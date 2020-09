Nóng 24h: Diễn biến vụ giả công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người

2. Người phụ nữ phóng hỏa đốt công ty của em ruột người tình: Thời gian gần đây, Thời gian gần đây,

Võ Thị Mộng (SN 1984, quê quán Cà Mau) và người tình là N.T.D. xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Do ghen tuông, bực tức, Mộng lên kế hoạch phóng hỏa Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12. Đây là doanh nghiệp do N.M.T. (em ruột D.) là người đại diện pháp luật. Rạng sáng 16/8, Mộng vào công ty mang theo can xăng rồi phóng hoả đốt, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ cháy khiến công ty bị thiêu rụi nhiều kho xưởng, hàng hóa thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng, may mắn không có thiệt hại về người.