Ghen tuông, người phụ nữ phóng hỏa đốt công ty của em ruột người tình

Chiều nay (31/8), Công an Quận 12, TPHCM cho biết đang tạm giữ Võ Thị Mộng (SN 1984, quê quán Cà Mau) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Vụ cháy thiêu rụi kho xưởng cùng nhiều hàng hóa

Theo điều tra ban đầu, năm 2014, Võ Thị Mộng và N.T.D. quen nhau tại Hàn Quốc, sau đó về Quận 12, TPHCM sinh sống với nhau như vợ chồng. Thời gian gần đây, hai người có xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Do ghen tuông, bực tức Mộng lên kế hoạch phóng hỏa Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12. Đây là doanh nghiệp do N.M.T. (em ruột D.) là người đại diện pháp luật.



Rạng sáng ngày 16/8, Mộng vào công ty mang theo can xăng rồi phóng hoả đốt, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ cháy khiến công ty bị thiêu rụi nhiều kho xưởng, hàng hóa thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng, may mắn không có thiệt hại về người.

Qua công tác khám nghiệm, điều tra ban đầu, công an xác định Mộng là người phóng hỏa đốt công ty nên tiến hành bắt giữ.



Theo Công an Quận 12, qua sưu tra hồ sơ còn phát hiện Võ Thị Mộng là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM truy nã vào ngày 11/3/2019 về tội “Buôn lậu”.