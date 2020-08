Khởi tố 2 đối tượng giả công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người

Chiều nay (31/8), Công an Quận 11, TPHCM ra quyết định khởi tố bị can với Trần Hữu Sơn (SN 1979, thường trú số 7A đường Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình, tạm trú Quận 7) và Trần Hồng Thái (SN 1983, hộ khẩu thường trú Khoái Châu - Hưng Yên) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trần Hữu Sơn và Trần Hồng Thái bị khởi tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đây là hai đối tượng đã giả danh cán bộ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ công an vào một nhà dân trên địa bàn Quận 11, TPHCM đọc lệnh bắt người, khám xét nhà dân và bị công an địa phương ập tới bắt quả tang.

Qua điều tra, khai hai đối tượng khai nhận, đã mua cảnh phục, biển số xe, súng ngắn, thẻ ngành giả trên mạng, rồi thuê ô tô gắn biển số xanh 80B giả đi tới nhà dân đọc lệnh bắt, lệnh khám xét nhà để dọa dẫm nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.



Như VOV đưa tin, khuya ngày 28/8/2020, bà Lim Thị H. (SN 1966, ngụ đường Nhật Tảo, Phường 7, Quận 11) đang ở trong nhà thì bất ngờ xuất hiện một chiếc một xe ôtô biển số xanh 80B-2547 dừng trước cửa nhà. Trần Văn Sơn mặc cảnh phục thiếu tá còn Trần Hồng Thái mặc cảnh phục thiếu úy. Cả hai bước vào nhà bà H. rồi yêu cầu bà này vào nhà sau đó đọc lệnh bắt.

Thấy khả nghi, bà H âm thầm báo công an địa phương. Đội Cảnh sát hình sự và Công an Phường 7, Công an Quận 11 nhanh chóng có mặt hiện trường, yêu cầu hai đối tượng nêu trên xuất trình giấy tờ tùy thân. Sau một hồi lớn tiếng, hai đối tượng có xuất trình một số giấy tờ, nhưng công an địa phương xác minh đều là giả./.