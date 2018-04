Đình chỉ cơ sở mầm non có giáo viên đánh trẻ liên tiếp ngay trong lớp

Cập nhật lúc: 3 giờ trước

VOV.VN -UBND phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã đình chỉ cơ sở mầm non sau 1 ngày cấp phép vì giáo viên đánh trẻ ngay trong lớp.

Chiều 20/4, thông tin từ UBND phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại phường đã đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non sau khi kiểm tra hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non tư thục ABC có địa chỉ tại số 99, đường Lê Lợi.

Cơ sở mầm non ABC- nơi được cho xảy ra sự việc

Theo đó, ngay sau khi xảy ra sự việc, với cương vị là đơn vị quản lý, UBND phường đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở này. Được biết cơ sở này vừa nhận được giấy phép hoạt động vào ngày 19/4. Đồng thời, trong buổi làm việc, giáo viên đánh học sinh được camera ghi lại đã thừa nhận sai lầm của mình.

Sau khi sự việc xảy ra, phường đã yêu cầu các cô giáo có mặt tại clip viết bản tường trình và cô giáo đánh học sinh phải viết bản kiểm điểm. Về phía UBND phường Lê Lợi, với quan điểm xử lý nghiêm túc sự việc, phường đã ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở này. Riêng cô giáo đánh học sinh, buộc phải dừng công tác.

Bên cạnh đó, tùy theo mức độ vi phạm nghiêm trọng, phường sẽ đề nghị các cơ quan chức năng khác xem xét và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào tối 19/4, một clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh một giáo viên mầm non trong giờ dạy học đã bế một cháu bé chạy nhanh về phía tường của lớp và đánh liên tiếp vào người cháu bé.

Ông Trần Thế Sơn – Trưởng phòng Mầm non, Sở GD-ĐT Nghệ An

Ngay sau khi đoạn clip ghi lại những hình ảnh trên được đăng tải đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người tỏ ra bức xúc khi xem hình ảnh cháu bé bị cô giáo đánh đập. Những hình ảnh trên được cho là ghi lại tại một lớp học ở cơ sở mầm non ABC cơ sở 2, có địa chỉ tại số 99 đường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An.

Ngày 20/4, có mặt tại cơ sở mầm non này, thầy Trần Thế Sơn - Trưởng phòng Mầm non, Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở đã chỉ đạo làm rõ. Hiện tại, Sở đang xác minh những hình ảnh trên có phải tại cơ sở mầm non này hay không. Nếu đúng thì sẽ yêu cầu các cô giáo liên quan đến đoạn clip tường trình sự việc. Theo tính chất mức độ của sự việc sẽ có hình thức xử lý nghiêm theo quy định.

Khi xem những hình ảnh trong đoạn clip, ông Sơn đánh giá: “Về trực quan tôi thấy cô giáo trong đoạn clip khá nóng tính, nhiều lúc trẻ quấy khóc quá thì giáo viên đôi lúc có thể nóng tính, nhưng với hành động như vậy đây là bạo hành và cần phải xử lý nghiêm”.

Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, Sở cũng chỉ đạo Phòng Giáo dục TP Vinh trực tiếp làm rõ, xác minh sự việc và xử lý nghiêm đúng người, đúng tội để có tác dụng răn đe, dứt khoát không để tái diễn tình trạng nghiêm trọng này. Đồng thời, ổn định ngay tình hình dạy học ở cơ sở và phối hợp với gia đình để động viên các cháu, không để xảy ra tình trạng bất an, sợ hãi./.