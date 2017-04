Thế giới 7 ngày: Bán đảo Triều Tiên "căng như dây đàn"

Sau khi Triều Tiên trình diễn lễ diễu binh hoành tráng nhân sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Ảnh: Reuters) và phóng tên lửa ngày 16/4, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song-Ryol cho biết nước này sẽ tiếp tục thử tên lửa định kì "hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm", đồng thời tuyên bố bất cứ hành động quân sự nào của Mỹ chống lại nước này sẽ gây nên một cuộc chiến tranh toàn diện. Điều này khiến cho tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng suốt tuần qua. Phát biểu trên tàu sân bay USS Ronald Reagan ngày 19/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhấn mạnh, Mỹ sẽ “tấn công một cách dồn dập và hiệu quả” nhằm đáp trả khả năng Triều Tiên sử dụng vũ khí truyền thống hoặc hạt nhân đánh phủ đầu Mỹ. Trong một diễn biến khác, Nga ngày 19/4 đã cản trở một tuyên bố của Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, dù rằng Trung Quốc- đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên đã bày tỏ thái độ sẵn sàng ủng hộ tuyên bố này. Ba quan chức đương nhiệm và 4 cựu quan chức Mỹ vừa tiết lộ với hãng thông tấn Reuters thông tin cho rằng một cơ sở nghiên cứu của chính phủ Nga đã có hẳn một kế hoạch tác động vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Về phần mình, Tổng thống Nga Putin đã phủ nhận chuyện can thiệp vào bầu cử Mỹ. (Ảnh: Reuters). Chiều 20/4, tàu vũ trụ Nga Soyuz MS-04 chở theo 2 nhà du hành đã đi vào quỹ đạo gần Trái Đất hướng tới Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Theo Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos), tàu Soyuz MS-04 được tên lửa đẩy Soyuz-FG phóng lên từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan. (Ảnh: Reuters). Tàu vũ trụ Thiên Châu-1 của Trung Quốc đã được phóng vào lúc 19h41 ngày 20/4 (theo giờ Bắc Kinh) từ bãi phóng Văn Xương, tỉnh Hải Nam nhờ tên lửa đẩy Trường Chinh 7 (CZ-7). Thiên Châu 1 là tàu vũ trụ chở hàng do Trung Quốc tự chế tạo. (Ảnh: News.cn). Việc phóng thành công tàu vũ trụ Thiên Châu 1 được đánh giá là “một bước tiến quan trọng” đối với Trung Quốc trong việc tự đưa các phi hành gia của mình lên trạm vũ trụ Thiên Cung 2 vào năm 2022. Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania lần đầu tiên chủ trì cuộc thi lăn trứng ở Nhà Trắng và vui chơi cùng các em nhỏ nhân lễ Phục sinh. Đây là lễ Phục Sinh đầu tiên của ông Trump trong cương vị ông chủ Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters). Tối 20/4, một cảnh sát đã bị bắn chết và một cảnh sát khác bị thương ngay trên Đại lộ Champs Elysees – đại lộ biểu tượng tập trung đông du khách nhất tại thủ đô Paris (Pháp). Kẻ tấn công bị bắn hạ ngay sau đó. Toàn bộ khu đại lộ Champs Elysées bị phong tỏa. (Ảnh: Reuters). Sự kiện này diễn ra chỉ 3 ngày trước vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống, khiến dư luận hết sức hoang mang về tình hình an ninh trong những ngày tới.. Trong thông tin mới nhất, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm chỉ đạo vụ việc. (Ảnh: Cảnh sát tiến gần nhà nghi phạm/Reuters). Giới quan sát cho rằng, vụ xả súng ở Paris có thể giúp gia tăng triển vọng cho các ứng cử viên cánh hữu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào 23/4. Theo thăm dò mới nhất, ứng cử viên Le Pen và Fillon đang có cuộc chạy đua gay cấn với 2 đối thủ khác là ứng cử viên độc lập theo đường lối trung dung Emmanuel Macron và ứng cử viên Jean-Luc Melenchon. Cả 4 ứng cử viên có tỷ lệ tín nhiệm quanh mức 20%. (Ảnh: hình ảnh các ứng cử viên/Reuters). Thủ tướng Anh Theresa May ngày 18/4, kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn, đồng thời cho biết chính phủ đã có kế hoạch đúng đắn cho cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu. Hạ viện Anh ngày 19/4 đã bỏ phiếu thông qua đề xuất của Thủ tướng Anh Theresa May về việc tiến hành tổng tuyển cử trước hạn vào ngày 8/6 tới, sớm hơn kế hoạch dự kiến gần 3 năm rưỡi. Hôm 21/4, 140 binh sĩ Afghanistan đã bị thiệt mạng khi các tay súng Taliban ngụy trang trong quân phục tổ chức vụ tấn công căn cứ ở Mazar-i-Sharif. Đây được cho là cuộc tấn công đẫm máu nhất từ trước đến nay nhằm vào một căn cứ quân sự. (Trong ảnh: một quân nhân đang được chăm sóc tại bệnh viện ở Mazar-i-Sharif/Reuters). Cảnh sát chống bạo động và lực lượng dân phòng đã va chạm dữ dội với những người biểu tình đòi lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela. (Trong ảnh: Một người biểu tình bị thương sau khi va chạm với cảnh sát/Reuters).