Nóng 24h: Tin mới nhất vụ nổ lớn khiến cụ bà tử vong ở Thái Nguyên

1. Vụ nổ lớn khiến cụ bà tử vong ở Thái Nguyên: Sáng 15/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án giết người và sử dụng vật liệu nổ trái phép trên địa bàn. 2. Chủ hãng nước đá ở Cần Thơ dọa bắn nữ công nhân: Ban đầu, ông Nguyễn Hoàng Năm (SN 1956; ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, Cần Thơ) thừa nhận có việc dí súng vào đầu nạn nhân. Theo giải thích của ông này, việc dùng súng đe doạ 2 phụ nữ để họ nghỉ việc, chứ không có mục đích giết người. Ông Năm cho rằng, vợ chồng chị H. đã dùng “bùa ngải” ám hại gia đình mình. Trong ảnh: Khẩu súng mà bị can Nguyễn Hoàng Năm dùng để dọa bắn nhân viên. Ảnh do công an cung cấp 3. Nổ súng chỉ thiên trấn áp người cầm dao ngăn thi công chợ: Ngày 14/11, khi lực lượng chức năng đến bảo vệ thi công khu chợ thị trấn Cái Nước (H.Cái Nước, Cà Mau) thì ông Nguyễn Đức Hạnh cùng một số người khác ra ngăn cản. Bất ngờ, ông Hạnh cầm hai con dao ra đứng chửi và đe dọa tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, buộc cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Tuy nhiên, ông Hạnh vẫn không buông dao mà đi về nhà mình rồi cố thủ trong nhà. (Ảnh: Thanh Niên) 4. Hai nhóm thanh niên đuổi chém ở TP Vũng Tàu: Do có mâu thuẫn với một nhóm người (chưa xác định được danh tính), khoảng 10h ngày 15/11, anh L.H.H (SN 1979) bị nhóm trên đuổi chém ngay gần nhà ở đường Lê Lợi, TP. Vũng Tàu. Anh H. bỏ chạy được khoảng 100m thì bị nhóm trên đuổi kịp, một số đối tượng đã dùng mã tấu, gậy lao vào chém anh H. khiến nạn nhân không thể chống cự. Một thanh niên khác (chưa xác định danh tính) lao vào giải cứu cho anh H. thì tiếp tục bị nhóm trên đuổi chém nhưng kịp chạy thoát. Trong ảnh: Hung khí tại hiện trường. 5. Tuyên án kẻ ép vợ con uống thuốc trừ sâu: Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Lê Minh Thu (42 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Nai) đã cấu thành tội "Giết người", kết quả không thành là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Xét thấy cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, với mức án 8 năm tù về tội giết người. Nghe toà tuyên án, bị cáo Thu xô đổ vành móng ngựa, lớn tiếng kêu oan trước khi bị áp giải ra xe. (Ảnh: Người Lao động) 6. Vụ sát hại vợ, đốt xác phi tang ở nghĩa trang: Nghi phạm Bùi Thanh Sang (50 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, Bình Phước khai: Đêm 11/11, sau một hồi cãi vã, đến khoảng 1h30 ngày 12/11, Sang dùng búa giáng trúng vào vùng gáy của bà Hoa, làm nạn nhân gục chết tại chỗ. Để che dấu hành vi của mình, ngay trong đêm, Sang lấy chiếc chiếu và áo mưa bó xác vợ rồi dùng xe gắn máy chở đến nghĩa trang nhân dân Phú Riềng, thuộc thôn Phú Vinh đốt nhằm phi tang. (Ảnh: CAND) Sau nhiều lần tẩm xăng đốt vẫn không cháy hết, đến tờ mờ sáng, sợ ai đó phát hiện nên Sang để mặc xác vợ tại nghĩa trang. Sau khi vụ việc được người dân phát hiện thì chỉ vài giờ sau, Sang bị Công an bắt giữ. Thông tin trên An ninh Thủ đô cho biết, Sang là người nghiện rượu nặng, hễ say xỉn là ghen tuông, chửi bới và bạo hành vợ. Trong ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháy đen (Ảnh: KT) 7. Vụ thảm sát ở Bình Phước: Báo Pháp luật TPHCM dẫn nguồn ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết: Ngày 17/11 tới đây, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ tiêm thuốc độc thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương - tử tù gây ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ hơn 2 năm trước./.

