Nóng 24h: 3 đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền lĩnh án

Theo thông tin từ TAND TP Hà Nội, dự kiến trong tháng 8 sẽ đưa ra xét xử vụ Giết người ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội khiến 3 chiến sĩ công an hi sinh ngày 9/1/2020. 29 bị can bị đưa ra xét xử, trong đó có 25 bị can bị truy tố về tội Giết người; 4 bị can bị truy tố về tội Chống người thi hành công vụ./.